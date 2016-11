Hoffnung bei GE schwindet

Regionale Wirtschaft

Nachdem bekannt wurde, dass der US-Konzern General Electrics (GE) in Mannheim mehr als 1000 Arbeitsplätze bei Alstom streichen will, haben rund 1200 Mitarbeiter an einem Demonstrationszug teilgenommen. Unser Video zeigt Eindrücke von der Demo durch die Neckarstadt und von der Kundgebung auf dem… [mehr]