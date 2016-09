BASF fühlt sich allein stark genug

Von unserem Redaktionsmitglied

Michael Roth

Ludwigshafen. Mit einem Feuerwerk an Zahlen rechnete gestern BASF-Vorstand Harald Schwager vor, warum der Konzern in seiner Sparte Pflanzenschutzmittel keine Milliardenübernahme à la Bayer und Monsanto (siehe Text unten) nötig hat oder beabsichtigt. Sondern auch künftig auf Wachstum aus eigener Kraft setzt. "Ich bin sehr zuversichtlich, was die Stärke unseres Pflanzenschutzgeschäfts betrifft", sagte Schwager.

Zum Thema Konzentration auf Krümel

Gleichwohl sprach er mehrfach davon, dass die BASF als Interessent bereit stünde, wenn bei den großen Übernahmen Kartellbehörden Teilverkäufe auferlegten. Auf mehrere Milliarden Euro schätzte Schwager das Volumen, das nach der Genehmigung der Übernahmen auf den Markt kommen werde.

1000 Patentanmeldungen im Jahr

Prinzipiell aber soll Wachstum für die BASF auch künftig vor allem aus eigenen Innovationen und patentgeschützten Produkten kommen. Jeder vierte Euro der gesamten Investitionen des BASF-Konzerns fließe in die Pflanzenschutzsparte. Vier von zehn Produkten (Herbizide gegen Unkraut, Fungizide gegen Pilze und Insektizide gegen Insekten) stammten aus BASF-Entwicklungen, jedes zweite sei patentgeschützt, 1000 Patentanmeldungen habe es allein letztes Jahr gegeben.

Die BASF habe mit einem Jahresumsatz von zuletzt 5,8 Milliarden Euro in der Sparte die kritische Masse, um auch künftig weiter zu wachsen. Zumal die operative Marge mit 25 Prozent ansehnlich sei. Der gesamte Weltmarkt wird auf rund 54 Milliarden Euro geschätzt. "Die Pflanzenschutzmittel sind ein sehr wichtiger Teil der BASF", sagte Schwager und führte als weiteren Beleg an, dass ein Drittel der Vorprodukte für die Agrochemikalien aus anderen BASF-Fabriken stamme.

"Größe ist kein Erfolgsgarant", setzte Markus Heldt, Leiter des Konzernbereichs Pflanzenschutz, einen Seitenhieb auf die Konkurrenz. Neben dem deutschen Konkurrenten Bayer, der Monsanto kaufen will, übernimmt ChemChina Syngenta aus der Schweiz und die BASF-Rivalen Dow und Dupont fusionieren um sich hinterher in drei Unternehmen aufzuspalten, eines davon wird ein Anbieter von Pflanzenschutzmitteln sein. "Niemand ist so stark gewachsen in den letzten zehn Jahren wie die BASF, und die Landwirte wollen mehr Auswahl bei ihren Lieferanten, wir sind da sehr zufrieden", hielt Heldt entgegen.

Keine Gefahr durch Ökolandbau

Dem künftigen Wachstum könne auch der Trend hin zu mehr Ökolandbau nichts anhaben. Der komme derzeit weltweit auf einen Marktanteil von drei bis vier Prozent, in zehn Jahren könnten es fünf Prozent sein, so Heldt. Und er konzentriere sich vor allem auf Sonderkulturen wie Obst und Gemüse, nicht aber auf die großen Feldfrüchte wie Weizen, Mais und Reis. "Eine wachsende Weltbevölkerung kann nicht ausschließlich mit Bio-Landwirtschaft ernährt werden", ist er sich sicher und wurde dann grundsätzlich: "Die konventionelle Landwirtschaft ist nicht schlechter als die biologische, dafür gibt es keinen Beweis."

Allerdings laufen die Geschäfte derzeit nicht allzu gut. Die Weltmarktpreise für Getreide haben sich in den letzten Jahren dank guter Ernten fast halbiert. Mit "abwarten und Tee trinken", umschrieb BASF-Vorstand Schwager derzeit die Stimmung in der Landwirtschaft. Das gelte auch für die Ausgaben für Pflanzenschutzmittel. Sie machen bei einem Landwirt bis zu acht Prozent der Gesamtkosten aus.

Bis Jahresende erwarte die BASF ein herausforderndes Geschäftsumfeld. Ziel sei es, die Profitabilität auf dem Niveau des Vorjahres zu halten. Da lag der Umsatz bei 5,8 Milliarden Euro. Das war in den letzten zehn Jahren ein Anstieg um 75 Prozent, unterstrich Schwager ein letztes Mal, warum die BASF nicht auf Milliardenübernahmen angewiesen sei. Viel dürfte demnächst nicht hinzukommen. Besserung ist nicht in Sicht. Experten rechnen damit, dass sich erst übernächstes Jahr ein Aufwärtstrend abzeichnet.