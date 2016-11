Einkauf wird nach Berlin verlagert

Zwei Tage nach der tödlichen Explosion beim Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen haben Taucher nach weiteren Vermissten gesucht. [mehr]

Auch am Tag nach der Explosion im Landeshafen Nord der BASF bleibt die Ursache für das Unglück unklar. [mehr]

Aufnahmen aus einem Flugzeug zeigen die Löscharbeiten auf dem BASF-Gelände nach der Explosion am Montag aus der Vogelperspektive. [mehr]

Fotostrecke

Bei Arbeiten an einer Rohrleitungstrasse ist es am Montagmittag im Landeshafen Nord der BASF in Ludwigshafen zu einer Explosion mit mehreren Verletzten gekommen. [mehr]