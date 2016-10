BASF-Chef Bock - "Wir alle trauern weltweit"

Ludwigshafen. Erstmals nach der Explosion im Landeshafen Nord mit drei Toten hat sich BASF-Vorstandsvorsitzender Kurt Bock am heutigen Donnerstag auf einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit gestellt. Dabei betonte er, dass die Aufarbeitung des Unglücks "auf vollen Touren" laufe und der Konzern "voll und umfänglich" mit den externen Ermittlungsbehörden zusammenarbeite. Transparenz und Sicherheit hätten "Vorrang vor allen anderen Überlegungen".

Er wende sich erst jetzt an die Öffentlichkeit, da er zunächst intern gebraucht worden sei, erläuterte Bock. "Wir trauern um unsere beiden Kollegen von der Feuerwehr und um den Matrosen, die ums Leben gekommen sind. Unsere tiefe Anteilnahme gilt den Familien und Angehörigen der Verstorbenen."

Für die Anwohner der BASF seien die Tage nicht einfach gewesen, so Bock weiter, doch es habe "zu keinem Zeitpunkt für sie Gefahr für Leib und Leben bestanden".

Dass am Standort Ludwigshafen zu wenig in Sicherheit und Erhaltung investiert worden sei, wies Bock zurück. Die Anlagen seien in einem "zuverlässigen Zustand". Es werden jährlich etwa zehn Milliarden Euro in die Instandhaltung investiert. Er räumte ein, dass die BASF in diesem Jahr 16 Umweltvorfälle der Öffentlichkeit gemeldet habe - das sei mehr als in den Vorjahren. Der Hauptgrund dafür sei eine hohe Zahl turnusmäßiger Abstellungen von Anlagen für Inspektionen und das Anfahren neuer Anlagen. Laut Aussage des Vorstandsvorsitzenden seien von rund 200 Anlagen in der BASF nur noch acht heruntergefahren, 50 seien im Teillastbetrieb.

Wann der für die Rohstoffversorgung wichtige Landeshafen-Nord wieder zur Verfügung stehe, könne im Moment noch nicht gesagt werden. Die Anlieferung werde derzeit durch Bahn- und Straßenverkehr gewährleistet, das für die Steamcracker wichtige Rohöl werde direkt aus dem Mannheimer Ölhafen bezogen. Wegen Sicherungsmaßnahmen an der Schadenstelle bleibt die Zufahrt zu Tor 15 noch bis in die nächste Woche geschlossen.

Schwerverletzter aus Krankenhaus entlassen

Die Werksfeuerwehr des Ludwigshafener Chemiekonzerns hatte am Mittwochabend unter Ausschluss der Öffentlichkeit der Verunglückten gedacht. Eine weitere Trauerfeier ist für Sonntag geplant. Bei dem Unfall starben zwei Mitarbeiter der BASF-Werksfeuerwehr und ein Mitarbeiter eines Tankschiffs, das im Hafen vertäut war. Acht Personen wurden schwerverletzt, 22 weitere leicht. Einer der Schwerverletzten konnte inzwischen das Krankenhaus verlassen.

Der Unfall wird durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal untersucht. Die Unfallstelle ist nach wie vor beschlagnahmt. Am Mittwoch war die Staatsanwaltschaft mit ersten Ermittlungsergebnissen an die Öffentlichkeit gegangen: Demnach hatte der Mitarbeiter einer externen Firma am Montag vergangener Woche seinen Winkelschleifer offensichtlich am falschen Rohr angesetzt und damit die folgenschwere Explosion ausgelöst.

Wie die BASF am Donnerstag mitteilte, enthielt die angeschnittene Leitung ein Buten-Gemisch. Der Konzern hält es für möglich, dass dieses Gemisch austrat und sich an von der Trennscheibe erzeugten Funken entzündete. Hierdurch könnte der Brand entstanden sein, der in der Folge die beschriebene Explosion auslöste.

Mehrere Tage vor dem Unglück hatte eine Spezialfirma für Rohrleitungsbau, die bereits seit 25 Jahren als Kontraktor für den Konzern arbeitet, mit Reparaturarbeiten an einer entleerten und gesicherten Propylenleitung begonnen.

Sondersitzung im Landtag

"Völlig unabhängig davon, was wir jetzt als Ursache des Unglücks am Ende herausfinden werden, werden wir unsere Anstrengungen beim Thema Sicherheit, die schon gut waren in der Vergangenheit, trotzdem nochmal steigern", sagte BASF-Werksleiter Uwe Liebelt am Donnerstag nach einer Sondersitzung dreier Ausschüsse im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz. Die BASF sei bereit, dies "mit dem entsprechenden Geld und Nachdruck durchzusetzen". "Wir haben Vertrauen verloren", sagte er. "Wir müssen und werden es zurückgewinnen."

Nach Angaben von Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) ist noch unklar, wohin 30 Tonnen Löschmittel gelangten, 17,4 Tonnen gingen in die Kanalisation und den Landeshafen Nord, den Unglücksort. In Wasserproben seien zu keiner Zeit auffällige Messwerte schädlicher Substanzen gefunden worden, sagte Liebelt. Aber: "Eine Belastung des Bodens halten wir für wahrscheinlich." Dies müsse jedoch noch geprüft werden.

