BASF-Chef Bock: "Wurde intern gebraucht"

Ludwigshafen. Auf einer Pressekonferenz haben sich BASF-Vorstandsvorsitzender Kurt Bock und die Ludwigshafener Standortleiterin und Vorstandsmitglied Margret Suckale zu der Explosion mit drei Toten, acht schwer- und 22 Leichtverletzten im Landeshafen Nord geäußert. Es folgen die wichtigsten Fragen und Antworten.

Gibt es neue Erkenntnisse zum Unfallhergang?

Es erhärtet sich die Vermutung, dass eine Pipeline, durch die eine brennbare Chemikalie (ein Buten-Gemisch) floss, mit einer Trennscheibe bearbeitet wurde. Ein Funkenflug bei weiteren Arbeiten an danebenliegenden Rohren könnte die ausgetretene Flüssigkeit entzündet haben. Es kam zu einem Brand, der weitere Explosionen auslöste. Um 11.20 Uhr am Montag ging der Notruf bei der BASF-Werkfeuerwehr wegen eines Brandes an einer Rohrtrasse ein, erste Einsatzkräfte waren drei Minuten später vor Ort. Weitere drei Minuten später kam es zur schweren Explosion vermutlich infolge des ersten Brandes. Nach Angaben von Bock stehe bei solchen Arbeiten immer jemand mit einem Feuerlöscher dabei. Die Rohrleitungen seien deutlich gekennzeichnet, bevor Arbeiten beginnen finde eine Sicherheitsbegehung statt, dann eine Freigabe.

Wie will die BASF in nächster Zeit weiter informieren?

Die BASF will nach Bocks Angaben schnell aufklären, was passiert ist, was die Ursachen waren und welche Lehren daraus zu ziehen sind. "Das sind wir uns, den Familien der Opfer und der Öffentlichkeit schuldig". Sollten Fehler gemacht worden sein, werden Konsequenzen gezogen.

Anfang November will die BASF sowieso geplantes Nachbarschaftsforum zur weiteren Information der Anwohner nutzen. "Unsere Nachbarn haben Sorgen und Befürchtungen, wir bedauern, was eingetreten ist, aber die Menschen sollen wissen, dass die BASF ein guter Nachbar ist, das müssen wir jeden Tag neu beweisen. Transparenz, in dem, was geschehen ist, ist nach Bocks Angaben von ausschlaggebender Bedeutung. Ohne Transparenz könne man kein Vertrauen auf Dauer erwarten oder zurückgewinnen.

Was tut die BASF für die Angehörigen?

Am Mittwoch fand eine Trauerfeier im Feierabendhaus statt. Suckale hielt eine kurze Eröffnungsrede, Bock die große Trauerrede. Würdig und bewegend sei die Veranstaltung gewesen, berichten Teilnehmer. Allen Betroffenen werde von der BASF eine psychologische Betreuung angeboten. Außerdem gebe es materielle Unterstützung für Angehörige und Hinterbliebene. Suckale sprach von einer ad-hoc-Hilfe, Hinterbliebenenversorgung und Unfallversicherung.

War die Fremdfirma, die mit den Reparaturarbeiten betraut war ausreichend qualifiziert?

Das Unternehmen arbeitet nach BASF-Angaben schon seit 25 Jahren für den Konzern. Die beiden Mitarbeiter der Spezialfirma für Rohrleitungsbau, die an der Pipeline arbeiteten, waren schon seit sieben beziehungsweise zehn Jahren auf BASF-Baustellen im Einsatz. Der Mitarbeiter, der mit dem Werkzeug zugange war, ist aufgrund seiner Verletzungen noch nicht vernehmungsfähig.

Bevor Fremdfirmen Aufträge erhalten werde deren Unfall- und Qualitätshistorie begutachtet. Sie müssten Referenzen vorweisen und bekommen zunächst probeweise kleine Aufträge. Erst dann könnten sie dauerhaft für die BASF tätig werden, erklärte Bock.

Haben sich Unfälle bei der BASF in letzter Zeit gehäuft?

Im laufenden Jahr gab es bereits 16 sogenannte Umweltereignisse, 6 davon meldepflichtig. "Wir kommunizieren mehr als vorgeschrieben und melden mehr als erforderlich", sagte Suckale. Hauptgrund für die Zwischenfälle sei eine höhere Zahl turnusgemäßer Abstellungen von Anlagen und das Anfahren von Großanlagen.

Tut die BASF genug, um das Werk auf dem neuesten Stand der Technik zu halten?

In den letzten Jahren lagen die Investitionen immer über den Abschreibungen. Bei der BASF wurde also mehr für die Modernisierung ausgegeben, als für den reinen Erhalt der Produktionsanlagen nötig gewesen wäre. "Das wollen wir so fortführen", kündigte Bock an.

Ist das BASF-Werk in Ludwigshafen sicher genug?

In den letzten Jahren sein in der Instandhaltung zehn Milliarden Euro investiert worden, rechnete Bock vor. 160 angekündigte und unangekündigte Inspektionen der Aufsichtsbehörden habe es gegeben. Die Pipeline im Landeshafen sei im September 2012 inspiziert worden, ohne Beanstandungen. Die Arbeitssicherheit, gemessen an Arbeitsausfällen, habe sich verbessert, bei der BASF sei sie vier Mal höher als im Schnitt der deutschen Chemie. "Die Sicherheitskultur ist konstitutiv für die BASF", so Bock. Da gebe es keine Kompromisse, das sei ihm ein persönliches Anliegen. Wirtschaftliche Überlegungen hätten keinen Vorrang, wenn es um Sicherheit geht.

Warum äußerte sich Kurt Bock erst am Donnerstag, elf Tage nach der Explosion öffentlich?

Am Montag (dem Tag der Explosion) habe er noch in der Nacht einen Brief an die Mitarbeiter geschrieben, sagte er am Donnerstag. Es habe viele positive Rückmeldungen gegeben. Die BASF habe genügend extern kommuniziert. Es sei wichtig, dass der erste Mann intern zur Verfügung stehe. Er habe sich um Feuerwehrleute und Familien gekümmert. "Wir haben getrauert und sichergestellt, dass die Öffentlichkeit weiß, was passiert ist. Insgesamt sei das "vernünftig und gut gemacht worden". Er sei ein sehr selbstkritischer Mensch, fügte er hinzu, und wolle überlegen, welche Lehren er aus den Geschehnissen ziehe.