BASF und Stadt Ludwigshafen laden zum Bürgerdialog ein

Die Explosion bei der BASF in Ludwigshafen ereignete sich am 17. Oktober 2016.

Ludwigshafen. Nach dem Explosionsunglück im Oktober laden die BASF und die Stadt Ludwigshafen zu einem Bürgerdialog im Dezember ein. Der Chemiekonzern und die Stadt teilten mit, dass der Bürgerdialog am 1. Dezember um 18.30 Uhr im Bürgerhaus Oppau in der Rosenthalstraße 4 stattfinden soll. Einlass ist ab 18 Uhr. BASF-Vorstandsmitglied Margret Suckale und Werksleiter Uwe Liebelt werden dabei anwesend sein. Ebenfalls wollen Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Eva Lohse, die Beigeordneten Dieter Feid und Klaus Dillinger sowie andere Vertreter der Stadtverwaltung und des Unternehmens die Bürger informieren und für Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen. Es sei ein gemeinsames Anliegen, die Geschehnisse aufzuarbeiten und weitere Informationen an die Bürger weiterzugeben, hieß es in einer Pressemitteilung.

Bei der Explosion am 17. Oktober starben insgesamt vier Menschen. Der mutmaßliche Urheber des Unglücks - ein Mitarbeiter einer Fremdfirma - steht im Verdacht, mit einem Winkelschleifer eine falsche Rohrleitung angeschnitten und damit einen Brand ausgelöst zu haben, dem die Explosion folgte. Dabei waren am 17. Oktober drei Menschen getötet worden, ein vierter starb einige Tage später. 29 Menschen wurden verletzt, sieben von ihnen schwer.

