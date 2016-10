BASF-Unglück: Schnitt in Rohrleitung festgestellt

Ludwigshafen (mit Bildern und Video)

Ludwigshafen. Bei Arbeiten an einer Rohrleitungstrasse ist es am Montag gegen 11.30 Uhr bei der BASF in Ludwigshafen im Landeshafen Nord zu einer Explosion gekommen. Zwei Personen wurden dabei getötet, es gibt acht Schwerverletzte und einen Vermissten. [mehr]