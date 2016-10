BASF-Vorstand will sich zu Explosionsunglück äußern

Ludwigshafen. Die Spitze des Chemiekonzerns BASF will sich bei einer Quartals-Pressekonferenz am Donnerstag kommender Woche (27. Oktober) auch zu dem schweren Explosionsunglück vom Montag in Ludwigshafen äußern. Das kündigte das Chemieunternehmen am Donnerstag an. Vor dem Unglück war für diesen Tag nur eine Telefonkonferenz geplant, bei der Unternehmenschef Kurt Bock und Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2016 kommentieren wollten, die an diesem Tag vorgelegt werden.

Wegen des Ereignisses vom Montag lade man aber zur Pressekonferenz ein, sagte eine BASF-Sprecherin. Dabei werden Bock und Engel über die Auswirkungen des Unglücks sprechen. An der Herbst-Pressekonferenz soll auch Standortleiterin Margret Suckale teilnehmen.

Am Donnerstag begann der Konzern damit, wichtige Anlagen in dem Ludwigshafener Werk wieder hochzufahren. Die beiden sogenannten Steamcracker - zwei zentrale Anlagen für die Produktion - befänden sich im Anfahrvorgang, sagte ein BASF-Sprecherin am Donnerstagmorgen. Deswegen sei eine Fackel zu sehen, eine zweite werde in den kommenden Stunden ebenfalls weiträumig sichtbar sein. Aufgrund der Gasverbrennung könne es zu Geräuschentwicklung kommen.

Verkehrsregelung am Werk Die BASF hat auf Facebook folgende Regelungen veröffentlicht, die eine Verbesserung der Verkehrssituation im Bereich L 523 und Brunckstraße dienen sollen: Tor 12 wird für den Pkw-Verkehr gesperrt und kann ausschließlich von Lkw für Einfahrten in das Werk genutzt werden. Fußgänger und Radfahrer können das Tor wie gewohnt nutzen.

Lkw-Ausfahrt erfolgt über Tore 11, 13 und 6.

Alle Inhaber einer Dauereinfahrtsgenehmigung (Pkw) können ersatzweise das neu geöffnete Ersatz-Tor bei Q 920 (Zufahrt nördlich der Parkhauszufahrt) oder andere Tore nutzen.

Der Besucher-Verkehr wird über die Tore 2, 5 und 7 abgewickelt.

Die Zufahrt zu den Mitarbeiterparkplätzen an Tor 12 erfolgt über die Fritz-Trambauer-Straße.

Tor 15 bleibt bis auf Weiteres außer Betrieb.

Das Kombiverkehrsterminal (KTL) bleibt weiterhin geschlossen.

Die städtischen Baumaßnahmen in der Brunckstraße wurden bis auf Weiteres verschoben. Die Regelungen sind nach Mitteilung der BASF mit der Stadt Ludwigshafen abgestimmt. [mehr...]

Sicherheitshinweise für Nachtweide aufgehoben

Die Stadt Ludwigshafen hob am Donnerstag die vorsorglichen Sicherheitshinweise für das Gewerbegebiet Nachtweide auf. Dort sollten Anwohner sowie Gewerbetreibende bisher wegen der Nähe zum Landeshafen Nord noch Fenster und Türen geschlossen halten und einen längeren Aufenthalt im Freien vermeiden.

Am Einsatzort hätten Messungen der Feuerwehr in den vergangenen Tagen noch erhöhte Werte ergeben, deswegen wurden die Sicherheitshinweise für das Gewerbegebiet Nachtweide zunächst aufrechterhalten, so die Stadt. Mittlerweile habe sich die Lage an der Einsatzstelle soweit stabilisiert, dass dies nicht mehr notwendig sei.

In dem Gebiet wurde ein mobiles Messgerät der BASF stationiert, das laufend Messungen vornimmt. Die Stadt werde regelmäßig über die Ergebnisse informiert. Darüber hinaus hat der Bereich Umwelt der Stadt angeordnet, dass die Feuerwehr mit einem Messfahrzeug, einem sogenannten ABC-Erkunder, regelmäßig eigene Messfahrten im Gewerbegebiet und den angrenzenden Stadtteilen Oppau, Edigheim und Pfingstweide durchführt.

Bei der Explosion und bei Bränden am Landeshafen Nord waren am Montag zwei Männer der BASF-Werksfeuerwehr getötet worden. Mehr als 20 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Zudem hatten Polizeitaucher am Mittwoch in einem Hafenbecken am Explosionsort die Leiche eines Mannes geborgen. Nun wird geprüft, ob es sich bei ihm um einen seit dem Unglück vermissten Matrosen eines Tankschiffes und damit um ein drittes Todesopfer des Unglücks handelt. (mer/dpa)