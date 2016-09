Schöne, bunte Arbeitswelt

Ein Tisch, eine Mannschaft: Am Ende des "Jamming" müssen die Teilnehmer ihre Ideen in Form eines selbst konstruierten Prototyps vorstellen.

Ludwigshafen. Wer den Saal im Konferenzzentrum der BASF betritt, könnte auf den ersten Blick glauben, dass er sich in die Betriebskita verirrt hat: Da werden an mehreren runden Tischen bunte Formen geknetet, kleine Playmobil-Männchen hin- und hergeschoben, Pappe ausgeschnitten und bemalt.

Allerdings sind die vermeintlichen Bastler, die um den Tisch herumsitzen und intensiv diskutieren, doch einiges älter als die üblichen Kita-Besucher. Es sind junge Menschen - Studenten, Azubis, Berufseinsteiger und Kinder von Mitarbeitern - die von der BASF für einen Tag zu einem Jamming eingeladen wurden. Sie sollen auf möglichst lockere und kreative Weise die Fragen beantworten, wie wir im Jahr 2030 arbeiten werden und was ihnen in ihrem künftigen Job wichtig ist.

An Stellwänden sind auf gelben Zetteln Stichwörter notiert. Sie lesen sich wie eine Wunschliste für den idealen Arbeitsplatz: "Flexible Arbeitszeiten", "Fehler machen zu dürfen", "Spaß", "Sinn" oder "Anpassung an Charakter des Menschen". Aus einer Unmenge von Ideen entstanden dann neun Projekte oder Prototypen, wie sie Moderator Adam Lawrence nennt. Die Jamming-Teilnehmer sollen dabei nicht so viel reden, sondern bauen und basteln, worauf es Ihnen ankommt.

Das Format Jamming Der Begriff Jamming stammt ursprünglich aus dem Bereich der Musik. In übertragener Form kommen bei einer Jamming-Session Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen zusammen. Sie sollen neue und kreative Ideen zu einem bestimmten Thema innerhalb kurzer Zeit entwickeln - in einem möglichst offenen Rahmen. Diese Veranstaltungen werden in der Regel moderiert. Beim BASF-Jamming nahmen rund 50 junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren teil. Sie gingen der Frage nach, wie Arbeit im Jahr 2030 aussehen könnte. Gefragt wurde auch, was ihnen persönlich bei der Arbeit am wichtigsten ist.

Büro im Park

Zum Beispiel auf eine Arbeitswelt, die möglichst offen und mit Kontakt zur Natur gestaltet ist. Auf der Pappfläche lassen die Prototypen-Bauer eine offene Ebene entstehen, umgeben von einem Park, mit einem begrünten Innenhof. Stellwände lassen sich hin- und herschieben, so können die Playmobil-Männchen, sprich Mitarbeiter, flexibel entscheiden, ob sie alleine oder in der Gruppe arbeiten wollen.

"In dieser Umgebung lässt sich doch viel besser arbeiten, wichtig war auch, dass alles sehr hell ist", erklärt Joana Kleinejäger, die bei der BASF ihre Bachelor-Arbeit schreibt. "So kommen die Menschen besser zusammen", ergänzt ihr Nebenmann. Sascha Melchert ist Personalreferent bei der BASF. Das Jamming helfe ihm über all die theoretischen Studien hinaus, herauszufinden, was die künftigen Arbeitnehmer für Vorstellungen haben. Für Kleinejäger ist dagegen die Erfahrung wichtig, "dass sich die meisten Leute etwas ganz Ähnliches von ihrem Arbeitsplatz wünschen".

Das fängt schon bei der Bewerbung an. Ganz allein vor einer Reihe gestrenger Fragesteller zu sitzen, das würde so mancher Jobsuchende gerne vermeiden. Eine Mannschaft hat einen bunten Ausflugs-Parcours gebaut. Die Idee dahinter: Wer sich auf eine Stelle bewirbt, soll sein Vorstellungsgespräch in einer Situation führen können, die ihm persönlich am Besten entspricht. Das kann im Labor mit künftigen Kollegen sein, beim Golfen oder im Klettergarten. Am Ende des Jamming stellen die neun Mannschaften ihre Prototypen vor. Zwei Minuten haben sie Zeit dafür, um zum Beispiel die Fitness-App zu erklären, die spontan Kollegen für den gemeinsamen Sport findet, oder die kreativen Räume, die jedem Mitarbeiter-Bedürfnis gerecht werden, oder den Vertrag-O-Mat, der hilft, einen möglichst fairen Arbeitsvertrag auszuhandeln. Der sollte übrigens, das wünschen sich offenbar die meisten Teilnehmer, möglichst unbefristet sein.

"Was rockt euch?", fragt Moderator Lawrence die Teilnehmer nach jeder Vorstellung, Applaus und positives Feedback gibt es für jede Mannschaft. Für Kritik sei nicht genug Zeit, erklärt er. Auch nicht für Fragen nach der technischen Machbarkeit oder der Bezahlbarkeit. Dabei sei es beim Entstehen solcher Prototypen ganz wichtig, das gerade Entwickelte immer wieder zu verwerfen - um für den nächsten, besseren Prototypen Platz zu machen.