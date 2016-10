„Sicherheit geht immer vor“

Die TDI-Anlage im Ludwigshafener BASF-Werk ging mit Verspätung in Betrieb.

Ludwigshafen. Kaum ein Thema wird derzeit in der BASF-Belegschaft heftiger diskutiert als die zahlreichen Zwischenfälle im Werk und Probleme beim Anlauf der Großanlage zur Produktion des Kunststoffvorprodukts TDI. Die Liste der Gerüchte ist lang. So soll es seit dem Anfahren der TDI-Anlage übermäßig viele Feuerwehreinsätze gegeben haben. Beim Bau der Anlage seien minderwertige Materialien eingesetzt worden, Pumpen seien schon beim ersten Startversuch reihenweise ausgefallen, neue Rohrleitungen seien schnell gerostet, Schweißnähte seien so schlecht ausgeführt, dass sie nach kurzer Zeit brachen.

Gespräche mit Lieferanten

Dann noch die Unfälle. Im ganzen Werk traten in diesem Jahr bisher 14 Mal Chemikalien aus, 2015 waren es im ganzen Jahr 13. Als Gründe wird über fehlende Investitionen zur Substanzerhaltung spekuliert. Und weil der Standort Ludwigshafen im Konzernvergleich zurückgefallen ist, werde jetzt mehr gespart, zulasten der Sicherheit.

Milliarden-Investition Der Chemiekonzern hat mehr als eine Milliarde Euro in den Bau der TDI-Anlage gesteckt. Damit ist es die größte Investition in der Geschichte der BASF in Ludwigshafen. Hinter der Abkürzung TDI verbirgt sich der Stoff Toluylendiisocyanat. TDI dient als Grundstoff zur Herstellung von Schaumstoff, der unter anderem für Matratzen und Polster in der Möbelindustrie verwendet wird. TDI kommt aber auch in Autositzen, Schuhsohlen oder bei der Dämmung von Kühlschränken zum Einsatz. Die BASF kann mit ihrer neuen Investition jährlich rund 300 000 Tonnen des Stoffes produzieren.

Werkleiter Uwe Liebelt und eine Unternehmenssprecherin haben zu all dem auf einen umfangreichen Fragenkatalog dieser Zeitung geantwortet: Seit Beginn des Anfahrens der TDI-Anlage im November 2015 hat es nach Angaben der Sprecherin 18 Feuerwehreinsätze gegeben, vier davon seien Fehlalarme gewesen. Bei der TDI-Anlage sei bei allen Materialien großer Wert auf Qualität gelegt worden. "Wir haben dann feststellen müssen, dass wir - auch von Firmen mit großem Renommee - nicht immer die erwartete Qualität geliefert bekommen haben." Das habe dazu geführt, dass Dichtungen, Pumpen und Verdichter ersetzt beziehungsweise repariert werden mussten. Auch bei der Montage könnten kleine Fehler Probleme beim Anfahren bereiten, als Beispiele werden Rohrleitungsmontage und der Einbau von Flanschen genannt.

Die Pumpen im TDI-Komplex seien von bewährten Herstellern aus Deutschland und der Schweiz geliefert worden, die einer strengen Qualitätsprüfung unterlagen. "Im Zuge der Inbetriebnahme kam es zu ungewöhnlich vielen Ausfällen von Pumpen." Die Ausfälle hatten verschiedenste Ursachen: Material, Fertigung und Auslegung. An Rohrleitungen seien vereinzelt Korrosionsschäden aufgetreten, die ihre Ursachen in Fertigungs- und Montageschäden hatten. Undichte Schweißnähte seien der "absolute Einzelfall".

Es habe also eine Reihe von Umständen gegeben, die dazu beigetragen haben, dass der Zeitplan beim Bau der TDI-Anlage nicht eingehalten werden konnte, fasste die Sprecherin zusammen. Die Aussage, dass gegen Ende der Bauphase minderwertige Teile eingesetzt wurden, "ist falsch", betonte sie. In der Zukunft werde das Thema Qualitätskontrolle von Zulieferern eine noch größere Rolle spielen. In Bezug auf Qualitätsprobleme sei man mit Lieferanten im Gespräch.

Die Zunahme der Zwischenfälle, bei denen Chemikalien ausgetreten sind, werden auf Baumaßnahmen und das Anfahren vieler neuer Anlagen sowie auf eine Häufung von turnusgemäßen Abstellungen und Überprüfungen zurückgeführt. "Wir sparen nicht auf Kosten der Sicherheit - Sicherheit geht immer vor", sagte Werkleiter Uwe Liebelt.

BASF-Betriebsratsvorsitzender Sinischa Horvat hält Vorwürfe, die BASF würde auf Kosten der Sicherheit im Werk Ludwigshafen sparen, und deshalb komme es zu mehr Unfällen in letzter Zeit, für absurd. "Das ist absolut haltlos", sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung.

Viele neue Anlagen gestartet

Wenn Zwischenfälle passierten, sei es wichtig, dass diese professionell abgearbeitet würden. "Da habe ich keine Sorge", so Horvat. Er selbst arbeite in entsprechenden Gremien zur Gefahrenabwehr mit. Die Öffentlichkeit werde schon beim geringsten Anlass informiert. "Bei der BASF wird nicht auf Kosten der Sicherheit gespart", macht auch er deutlich.

Die Häufung von Betriebsstörungen in den letzten Monaten erklärt sich Horvat mit den Anläufen vieler neuer Anlagen, die in Betrieb genommen wurden, vor allem das Großprojekt TDI-Anlage. Die sei nun mal enorm komplex.

Mit der Anlage des Konkurrenten Bayer aus Leverkusen, von der keine Zwischenfälle bekannt wurden, lasse sich der Komplex in Ludwigshafen nicht vergleichen. Die Anlage in Ludwigshafen sei mit vor- und nachgelagerten Produktionsstufen einzigartig und das grundlegende Bauvolumen um ein vielfaches größer, die durch die Komplexität der einzelnen neuen Teilstufen, um TDI zu produzieren, begründet ist.