Vier Tonnen Formaldehydlösung ausgetreten

Im Werksteil Nord der BASF sind am Mittwochmittag vier Tonnen einer Formaldehydlösung ausgetreten.

BASF in Ludwigshafen:

Ludwigshafen. Im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen sind bei Spülarbeiten am Mittwochmittag vier Tonnen einer wässrigen Formaldehydlösung ausgetreten. Das teilte der Chemiekonzern am Nachmittag mit.

Sechs Mitarbeiter einer externen Firma seien der BASF-Ambulanz vorgestellt worden, da der Verdacht bestand, Dämpfe des Formaldehyds eingeatmet zu haben.

Nach Untersuchung von einem Werksarzt konnten alle sechs Mitarbeiter wieder zur Arbeit zurückkehren.

Der Austritt der Chemikalie wurde von der BASF-Feuerwehr gestoppt, hieß es in einer Mitteilung. Die Formaldehydlösung sei aufgefangen worden. Die Chemikalie soll sachgerecht entsorgt werden.

Der Umweltmesswagen des Konzerns sei innerhalb und außerhalb des Werksgeländes unterwegs gewesen - und habe keine erhöhten Messwerte festgestellt.

Nach Angaben der rheinland-pfälzischen Landesbehörde Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) gelangte das Formaldehyd nicht in Boden oder Wasser. Ebenfalls bestätigte die Behörde, dass die Chemikalie aufgefangen wurde und entsorgt wird. Eine Meldung nach Störfallverordnung - eine Verordnung, die den Schutz von Mensch und Umwelt vor den Folgen von plötzlich auftretender Störfällen bei technischen Anlagen mit Austritt gefährlicher Stoffe regeln soll - ist im Fall von Formaldehyd ab einer Menge von zehn Tonnen erforderlich, teilte die SGD Süd mit.

Bei Formaldehyd handelt es sich um ein chemisches Grundprodukt, das unter anderem zur Herstellung von Produkten in der Kunststoff- und Holzwerkstoffindustrie angewendet wird. Formaldehyd ist giftig bei Hautkontakt, kann beim Einatmen lebensgefährliche Auswirkungen haben, reizt die Atemwege, kann Krebs erzeugen, kann vermutlich genetische Defekte verursachen und verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. (ben/dls)