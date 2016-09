Keysberg verlässt Bilfinger

Mannheim. Mit dem Abschluss des Verkaufs der Sparte Hochbau und Immobiliendienstleistungen des Mannheimer Bilfinger-Konzerns wechseln zwischen zehn und 20 Mitarbeiter von der Mannheimer Zentrale nach Neu-Isenburg, dem künftigen Sitz des Unternehmens. Das neue Unternehmen, das dem Finanzinvestor EQT gehört, wird vom früheren Bilfinger-Vorstand Jochen Keysberg (Bild) geführt. Das teilte das Unternehmen, das derzeit noch Bilfinger Real Estate Solutions heißt, gestern mit. Ein neuer Name soll bei einer großen Immobilienmesse Anfang Oktober in München bekanntgegeben werden.

Derzeit sind in Mannheim rund 300 Mitarbeiter in der Zentrale beschäftigt, im Vorjahr waren es noch 350. Wie viele es nach dem laufenden Sparprogramm sein werden, ist noch nicht bekannt. Gerüchtehalber ist von 200 Stellen die Rede. Es könnte aber auch sein, dass Mitarbeiter der künftigen Kernsparte Industriedienstleistungen aus anderen deutschen Städten nach Mannheim umziehen. Dann könnten deutlich weniger Arbeitsplätze in der Stadt verloren gehen. Die frühere Bilfinger-Immobiliensparte kommt mit rund 22 000 Mitarbeitern auf einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro.

Wie Bilfinger gestern mitteilte, beläuft sich der Verkaufspreis auf 1,2 Milliarden Euro. Die Vereinbarung mit EQT beinhalte zwei Kaufpreiskomponenten, die von EQT spätestens bei Weiterveräußerung des Geschäfts zu zahlen sind. Zum einen stundet Bilfinger EQT einen Teil des Kaufpreises in Höhe von 100 Millionen Euro, der sich bei Endfälligkeit mit zehn Prozent verzinst. Mit weiteren 200 Millionen Euro vom Kaufpreis profitiert Bilfinger abhängig vom Wiederverkaufserlös und der Geschäftsentwicklung. "Mit dem Verkaufserlös werden wir uns im Industriebereich strategisch weiterentwickeln und unsere Geschäfte organisch und durch Zukäufe gezielt ausbauen", kündigte Bilfinger-Chef Tom Blades in einer Mitteilung an. Die Aktie des Konzerns gewann gestern fast 3,5 Prozent. (Bild: dpa)