Mitarbeiter der DB-Cargo protestieren am Montag vor der Joachim-Butterbach-Mehrzweckhalle in Ludwigshafen.

Ludwigshafen/Mannheim. Mitarbeiter der DB Cargo AG in Mannheim protestieren aktuell vor der Joachim-Butterbach-Mehrzweckhalle (ESV-Halle) in Ludwigshafen gegen den Abbau von Arbeitsplätzen. Dies teilte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Montag mit. Nach Angaben der EVG geht es dabei um den Abbau von rund 2 000 Arbeitsplätzen. Außerdem bemängeln die Cargo-Betriebsräte, dass der Vorstand bisher kein Konzept für mehr Wachstum vorgelegt habe. "Wir hören nach wie vor nur: Sparen, Streichen, Schrumpfen. Das ist fatal, denn der Cargo-Vorstand gefährdet damit nicht nur das eigene Unternehmen, sondern auch die Zukunft des Schienengüterverkehrs in Deutschland insgesamt," sagt Betriebsratvorsitzender Erwin Heidt. (gbr)