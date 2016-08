Blazer oder Latschen? Was geht im Büro?

Wer kennt das nicht? Draußen brütet die Sonne und auch in den Büroräumen fühlt man sich längst wie in einer Sauna. Trotzdem sollte man sich bei der Arbeit nicht einfach die Klamotten vom Leib reißen, sagt Carolin Lüdemann. Die Knigge-Expertin hat früher in Mannheim Jura studiert und berät jetzt Unternehmen und Privatpersonen in Stil-Fragen.