„Ich bin erstmal der Lehrling“

Mannheim. Rainer Hundsdörfer (Bild) mag es nicht sonderlich, wenn man ihm in seine Arbeit hineinredet. "Wenn Sie ein Unternehmen leiten, müssen Sie auch bestimmen können, wo es langgeht", sagt der 59-Jährige. Wie ernst es ihm damit ist, zeigte sich zuletzt bei seiner Zeit an der Spitze des Ventilatorenherstellers EBM-Papst im hohenlohischen Mulfingen. Nach nur gut drei Jahren verließ Hundsdörfer das Unternehmen im Mai dieses Jahres, weil zwischen ihm und dem Beirat "unterschiedliche Vorstellungen über die künftige Unternehmensführung bestanden", wie es offiziell hieß. Angeblich wollte der Manager zu viele Abläufe im Unternehmen ändern.

Wirtschaftlich konnte Hundsdörfer dagegen eine Erfolgsbilanz vorweisen. In seiner Zeit als Chef legte der Umsatz von EBM-Papst von 1,4 auf 1,7 Milliarden Euro zu, die Mitarbeiterzahl wuchs von 10 900 auf 12 500 Beschäftigte. Von einem solchen Schub träumt auch der seit Jahren schrumpfende Druckmaschinenbauer Heideldruck, den Hundsdörfer seit Montag leitet.

Dass der in Tübingen geborene Manager deshalb keinen Stein auf dem anderen lassen wird und womöglich damit ähnlich aneckt wie bei EBM-Papst, ist aber nicht zu erwarten. Die großen Restrukturierungsschritte lägen schon hinter dem Unternehmen, sagte Hundsdörfer am Mittwochabend in Mannheim.

Sein Vorgänger Gerold Linzbach, der krankheitsbedingt ausgeschieden war, habe alle Hausaufgaben gemacht und die Gesellschaft gut aufgestellt. "Die Strategie ist richtig und muss jetzt umgesetzt werden." Dabei will Hundsdörfer aber nichts überstürzen: "Man muss sich erstmal schlaumachen. Wir haben vereinbart, dass ich für dieses Jahr erstmal der Lehrling bin."

Tatsächlich hat Heideldruck mittlerweile ruhigeres Fahrwasser erreicht, kürzlich vermeldete der weltgrößte Druckmaschinenbauer erstmals nach sechs Jahren wieder für ein Quartal einen Nachsteuergewinn. Auch der Heideldruck-Aufsichtsrat setzt derzeit eher auf Kontinuität, Hundsdörfer konnte mit seinen 59 Jahren vor allem durch Erfahrung punkten. "Ich war mein gesamtes Berufsleben im Maschinenbau tätig", sagt er. Karriere-Stationen des Wirtschaftsingenieurs waren zum Beispiel der Laseranlagenbauer Trumpf, der Tauberbischofsheimer Maschinenbauer Weinig und der Autozulieferer Schaeffler.

Zum Messestand "gepilgert"

An Heideldruck gefällt ihm vor allem, dass es eine "tolle Marke ist, der ich wieder alten Glanz verleihen will". Das Unternehmen sei schon "eine Ikone", findet Hundsdörfer und erinnert sich an frühere Zeiten, als man bei Branchenmessen wie der drupa zum Heideldruck-Stand "regelrecht hingepilgert" sei.

Und natürlich werde Heideldruck auch ein Maschinenbauer mit Produktion in Deutschland bleiben, versichert der 59-Jährige. "Das Siegel ,Made in Germany' zieht in dieser Branche immer noch." Allerdings werde sich das Unternehmen immer weiter zum Technologielieferanten entwickeln und seinen Kunden komplette Logistikdienstleistungen wie die Lieferung von Farben und anderen Verbrauchsmaterialien anbieten.

Hundsdörfer glaubt, dass die Arbeitnehmervertreter den Weg weiter mitgehen. Hier kämen ihm die zurückliegenden schwierigen Jahre sogar entgegen: "Mit Leidgeprüften lässt es sich leichter verhandeln", sagt Hundsdörfer direkt heraus. "Die haben mehr Verständnis für die Notwendigkeiten."