„Wir bauen hier ein Silicon Valley“

Wiesloch/Walldorf. Noch ist nicht viel zu sehen in der alten Produktionshalle, in zwei Jahren aber will Heidelberger Druckmaschinen am Standort Wiesloch-Walldorf neue Maßstäbe setzen. Bis zu 1000 Menschen sollen dann im Entwicklungszentrum arbeiten, von ihren Büros direkt in Labore und auf Versuchsflächen gelangen können. Mit der 50-Millionen-Euro-Investition will das Heideldruck auch unterstreichen, dass sich das Unternehmen nach Krisenjahren und Sparkurs wieder im Aufwind sieht. "Wir bauen hier ein deutsches Silicon Valley", sagt selbstbewusst Rainer Hundsdörfer, seit knapp zwei Wochen als Vorstandschef im Amt.

Zum offiziellen Startschuss ist gestern die baden-württembergische Forschungsministerin Theresia Bauer (Grüne) in Wiesloch zu Gast. Sie könne sich noch an einige Krisengespräche erinnern, erzählt sie. "Umso schöner ist es, zu sehen, wo Sie jetzt sind."

Bis Mitte 2018 will Heideldruck die Halle umbauen, bis Jahresende soll dann der Umzug der bisher noch in Heidelberg angesiedelten Abteilung gelaufen sein. Nach Angaben des Unternehmens wird am Standort Wiesloch die weltweit modernste Forschungsstätte für die Druckindustrie entstehen.

In Rufweite der Kollegen

Am Rande der 25 000 Quadratmeter großen Fläche gibt es bereits einen Einblick in die neue Arbeitswelt. Beispielhaft ist dort eine Büroeinheit für rund zehn Mitarbeiter aufgebaut. Hier soll jeder einen eigenen Arbeitsplatz haben, gleichzeitig aber in Rufweite zu seinen Kollegen sitzen: ein "Kompromiss zwischen ruhigem Arbeiten und Gruppenarbeit", erklärt Entwicklungsleiter Frank Kropp. In der Belegschaft war offenbar nicht jeder begeistert von den neuen Arbeitsplätzen. Tageslicht ist in der ehemaligen Produktionshalle jedenfalls noch Mangelware. Gerade beim Thema Licht wolle man den Wünschen der Mitarbeiter noch entgegenkommen, betont Vorstandsmitglied Stephan Plenz.

Die Zusammenführung von Produktion und Forschung soll Prozesse besser verzahnen. Die Ministerin sieht in der Investition auch ein "Bekenntnis zur Region". "Etwas Neues einzugehen, ist immer ein Wagnis, in Ihrer Situation aber sicher kein Risiko", sagt Bauer. "Schließlich haben Sie hier ein Umfeld mit gut ausgebildeten Fachkräften."

Heideldruck hatte im zweiten Quartal erstmals seit sechs Jahren wieder einen Gewinn nach Steuern verbucht. Für die Zukunft setzt das Unternehmen vor allem auf Digitalisierung. Die Vorstände zeigen Bauer daher eine Maschine für das sogenannte autonome Drucken: Software steuert alle Prozesse, der Mensch drückt den Knopf nur noch, um die Maschine anzuhalten.

Im Verkauf von Neumaschinen, der etwa die Hälfte des Gesamtgeschäfts ausmacht, ist das autonome Drucken für das Unternehmen ein Wachstumsbereich. Ein Umdenken erfordert es aber auch von den Kunden. "Die Druckereien werden sich anpassen müssen", sagt Kropp. "Das ist ein Prozess, in dem wir sie begleiten werden."