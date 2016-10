MVV will Gaskunden um 150 Euro pro Jahr entlasten

Mannheim. Vom bundesweiten Trend sinkender Gaspreise profitieren nun auch Kunden der Mannheimer MVV Energie. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, sinkt der Preis zum 1. Januar 2017 um durchschnittlich 7,5 Prozent. Ein typischer Drei-Personen-Haushalt mit einem Gasverbrauch von 25 000 Kilowattstunden spart nach Angaben der MVV Energie dadurch rund 150 Euro pro Jahr. Zuletzt hatte der Energieversorger die Tarife seit Anfang 2014 Jahre unverändert gelassen.

Der Mannheimer Versorger begründete die Preissenkung mit gesunkenen Beschaffungskosten sowie Einsparungen im Unternehmen, die ebenso an die Kunden weitergegeben würden wie veränderte staatliche Abgaben und Netzentgelte. Bundesweit geben nach Angaben des Internet-Vergleichsportals Toptarif derzeit viele Energieversorger ihre gesunkenen Einkaufspreise an die Verbraucher weiter. Demnach sind die Gaspreise in den vergangenen zwei Jahren um elf Prozent gesunken, alleine seit Jahresbeginn um sechs Prozent.

Den Angaben von Toptarif zufolge profitieren die Verbraucher allerdings nicht in jedem Bundesland gleichermaßen von dieser Entwicklung - für die gleiche Menge Gas gebe es deutschlandweit Preisunterschiede von bis zu 31 Prozent. Demnach rangieren Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz bei den Tarifen im Mittelfeld. Grund für die Preisunterschiede sind vor allem die regional unterschiedlichen Netzentgelte, die die Energieversorger für den Gastransport an den jeweiligen Netzbetreiber zahlen müssen.

Versorger legt Netzengelte um

Da die Netzentgelte auf die Gaskunden umgelegt werden, zahlen Verbraucher in Mannheim tendenziell mehr für Gas als in anderen Städten. Grund ist das große Fernwärmenetz in der Quadratestadt, an das rund 60 Prozent der Haushalte angeschlossen. Deshalb legt die MVV Energie die Netzentgelte auf eine verhältnismäßig geringe Zahl von Gaskunden um - der einzelne Abnehmer wird deshalb stärker belastet. Die Netzengelte selbst kann der Versorger nicht beeinflussen: Sie sind staatlich reguliert und werden von der Netzagentur genehmigt.