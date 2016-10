Airbus bläst Verkauf von Speyerer PFW ab

Teile aus dem Speyerer PFW-Werk werden beispielsweise wie hier bei Airbus in Hamburg in den A 320 verbaut.

Speyer. Die PFW Aerospace in Speyer, einziges nennenswertes Unternehmen der Luftfahrtbranche in der Region, steht vorerst nicht mehr zum Verkauf. Zwar sei grundsätzlich vorgesehen, dass PFW nicht dauerhaft Teil der Airbus Group bleibe, sagte Airbus-Sprecher Florian Seidel auf Anfrage. "Die Zeit dafür ist jedoch noch nicht reif." Man führe keine Gespräche mehr mit möglichen Interessenten, bestätigte auch PFW-Geschäftsführer Jordi Boto. Zumindest mittelfristig gebe es keine Verkaufspläne.

1600 Mitarbeiter

PFW gehört seit 2011 mehrheitlich dem Airbus-Konzern. Das Unternehmen ist einer der wichtigsten Zulieferer der Luftfahrtbranche und auf Rohrleitungssysteme für Kerosin, Wasser oder Luft spezialisiert. Im April 2015 hatte Airbus PFW mit seinen rund 1600 Mitarbeitern in Speyer zum Verkauf gestellt und einen Abschluss bis Jahresende angepeilt. Als Kaufpreis kursierten zu dieser Zeit etwa 300 Millionen Euro. Allerdings konnte Airbus sich mit den Interessenten nicht auf entsprechende Rahmenbedingungen einigen, sodass die Pläne im Herbst 2015 zunächst auf Eis gelegt wurden. Boto hatte damals allerdings angekündigt, Mitte 2016 einen neuen Versuch zu starten.

Doch daraus wird nun nichts. Der vorläufige Abbruch des Verkaufsprozesses habe "industrielle Gründe", sagte Boto. Im Flugzeugbau stehe ein "Generationswechsel" an, der "Stabilität" erfordere, und Airbus wolle die Umstellung bis hin zu einer ausreichenden Reife der Teile unter eigener Regie überwachen. "In der Luftfahrtbranche dürfen bei der Qualität keine Kompromisse gemacht werden."

Auf der anderen Seite ist der Kreis der Zulieferer überschaubar, die Flugzeugbauer sind auf wenige, große Lieferanten angewiesen, ein Ausfall wäre fatal. Um die eigene Produktion zu sichern, hat sich Airbus in der Vergangenheit daher immer wieder an in Schwierigkeiten geratenen Zulieferern beteiligt oder sie komplett übernommen. Dazu zählte auch die PFW Aerospace, als sie 2011 in Liquiditätsschwierigkeiten geraten war. Die Speyerer hatten zwar stets volle Auftragsbücher gehabt; hohe Entwicklungskosten für neue Flugzeugmodelle, die sich noch nicht in Umsatz auszahlten, setzten sie dennoch unter Druck. Ähnlich verfuhr Airbus bei seinem spanischen Schlüssellieferanten Alestis, Spezialist für Kohlefaserteile, der 2013 in Probleme geriet und seit 2014 mehrheitlich dem europäischen Flugzeugbauer gehört.

Langfristig sei aber angestrebt, dass PFW wieder unabhängig von Airbus werde, sagte Boto. Andernfalls laufe man Gefahr, zu sehr von nur einem Kunden abhängig zu sein. Zwar entfalle heute schon etwa ein Viertel der eigenen Aufträge auf den Airbus-Hauptkonkurrenten Boeing. Die Amerikaner seien aber natürlich vorsichtig bei der Zusammenarbeit mit Zulieferern, die unter der Kontrolle von Airbus stehen - gerade bei der Entwicklung.

Und hier seien die Anforderungen an die von PFW produzierten Rohrleitungen sehr hoch, so Boto, unter anderem wegen der extremen Temperaturunterschiede am Boden und in der Luft. Zudem müssten die Leitungen sehr flexibel sein, vor allem wenn sie innerhalb der Tragflächen verlegt seien, die sich während eines Fluges erheblich verbiegen können.

(Von unserem Redaktionsmitglied Matthias Kros)