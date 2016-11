„Wir bleiben eigenständig“

Von unseren Redaktionsmitgliedern

Bettina Eschbacher und Tatjana Junker

Mannheim. Hohe Investitionen, mehr Mitarbeiter, steigende Umsätze - die Mannheimer Privatbrauerei Eichbaum hat die schwere Krise längst hinter sich gelassen. Das sagt Inhaber Jochen Keilbach. Im Interview erklärt er, warum Eichbaum neben Hopfen und Malz künftig auch auf Bohnen setzt.

Herr Keilbach, Sie sind dieses Jahr 65 geworden, denken aber nicht ans Aufhören. Macht der Job noch so viel Spaß oder sind Sie nicht ersetzbar?

Jochen Keilbach: Beides. Ich habe noch sehr viel Spaß hier. Seit Februar 2015 ist ja auch mein Sohn in der Geschäftsführung, und ich übergebe ihm nach und nach die einzelnen Bereiche.

Wann wollen Sie ganz aufhören?

Jochen Keilbach: In vier, fünf Jahren muss das erledigt sein. Ich will ja auch noch was vom Leben haben.

Gehört Ihnen die Brauerei inzwischen alleine oder haben Sie noch den stillen Teilhaber?

Jochen Keilbach: Ich halte gemeinsam mit meinem Sohn 100 Prozent, einen Teil davon treuhänderisch. Wir haben also noch einen Teilhaber, aber der ist sehr still. Entscheidungen treffen wir hier im Haus.

Wie klappt die Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn?

Thomas Keilbach: Gut, mein Vater lässt mir in meinen Bereichen freie Hand.

Ist der Vater nicht genervt, wenn der Sohn ständig mit neuen Ideen kommt?

Jochen Keilbach: Nein. Ich sehe mich in ihm, wie ich damals hier angefangen habe. Man muss Veränderungen im Kopf haben, sonst wären wir auch nicht so weit gekommen.

Wie läuft das Jahr für Eichbaum?

Jochen Keilbach: Wir sind sehr zufrieden. Und wir waren es bisher mit jedem Geschäftsjahr seit 2010, seit wir eigenständig sind. Wir sind jedes Jahr gewachsen, auch 2016. Das Inlandsgeschäft schwächelt bundesweit, aber wir konnten uns davon ein Stück weit abkoppeln.

Was heißt das in Zahlen?

Thomas Keilbach: Wir machen aktuell einen Umsatz von circa 120 Millionen Euro - vor sechs Jahren waren es noch 85 Millionen Euro. Auch den Absatz haben wir gesteigert, von 1,6 auf zwei Millionen Hektoliter. Damit sind wir die größte Brauerei in Baden-Württemberg.

Bevor Sie Eichbaum im Jahr 2010 übernommen haben, schrieb das Unternehmen hohe Verluste. Seit wann sind Sie wieder in der Gewinnzone?

Jochen Keilbach: Schon seit 2010. Wichtig für uns war, dass wir nicht mehr zu einem Konzern gehören und deshalb viel schneller handeln. Wenn einer eine gute Idee hat, können wir innerhalb von einer Woche darüber entscheiden.

Wie viel Bier verkaufen Sie ins Ausland?

Jochen Keilbach: Knapp 40 Prozent des Absatzes. In Asien sind wir zum Beispiel gut dabei, da können wir mit dem Reinheitsgebot punkten. Der Chinese will deutsches Bier, nach all den Lebensmittelskandalen im eigenen Land.

Kommt das Wachstum nur aus dem Ausland?

Jochen Keilbach: Nicht nur. Wir wachsen auch mit der Marke Karamalz, damit sind wir Marktführer bei Malzbieren in Deutschland. Auch bei unseren Limonaden sind wir recht erfolgreich. Generell haben wir ja eine Vier-Säulen-Strategie: die Gastronomie, das nationale Karamalz-Geschäft, den Export und das Biergeschäft im regionalen Handel.

Sehen Sie sich trotzdem noch als Regionalmarke?

Thomas Keilbach: Im Bierbereich auf alle Fälle. 70 Prozent unserer Kunden leben in einem Einzugsgebiet von 30 Kilometern.

Wie gut sind Sie in der Gastronomie der Region vertreten?

Jochen Keilbach: In Mannheim sind wir Platzhirsch.

Aber in der SAP-Arena gibt es immer noch kein Eichbaum-Bier. . .

Jochen Keilbach: Ja, wir bedauern das. Beim letzten Brauerei-Wechsel 2015 haben wir mitgeboten, aber am Ende kam Bitburger zum Zug. Wir hätten mithalten können, aber es hätte sich für uns nicht gerechnet.

Dafür haben Sie in sicher teure Fernsehwerbung investiert. . .

Jochen Keilbach: Das freut mich, dass Ihnen das aufgefallen ist. Wir wollten die Leute zur besten Bier-Zeit erreichen und schalten deshalb abends TV-Spots. Die Zielgruppe ist trotzdem weiter regional.

Welche Produkte aus dem Sortiment laufen zurzeit gut?

Jochen Keilbach: Unser Ureich Pils ist sehr erfolgreich, vor allem dank der Erweiterung um die "Aktiv"-Linie mit wenig oder ohne Alkohol. Insgesamt bleibt alkoholfrei ein großer Trend. Außerdem sind wir sehr aktiv bei Craft-Bier, also Spezialbieren nach alter Handwerkstradition. Die haben wir bisher nur in einzelnen Gaststätten ausgeschenkt, jetzt wollen wir damit in den Handel. Allerdings sind wir eine der wenigen Brauereien, die auch hier das Reinheitsgebot beachten. Schokolade oder Vanille im Bier - damit kann ich nichts anfangen.

Und was gibt es Neues?

Thomas Keilbach: Wir entwickeln zur Zeit "Cold Brew", also kalt gebrühten Kaffee und Kaffeeblatt-Tee, Tee aus Blättern der Kaffeepflanze. Solche Kaltgetränke mit natürlichem Koffein sind ein großer Trend. Dafür haben wir sogar Anfragen von großen Kaffeeröstern und loten Möglichkeiten der Zusammenarbeit aus. Mit dem Kaffeeblatt-Tee entwickeln wir eigene Limonaden-Mischungen. Und "Cold Brew" werden wir pur anbieten. Beides wollen wir in zwei bis drei Monaten unter einem eigenen Namen auf den Markt bringen.

Wie hat sich die Mitarbeiterzahl entwickelt?

Jochen Keilbach: Wir haben seit 2010 rund 50 neue Stellen geschaffen. Das zeigt, wie wir wachsen. Wir investieren ja auch zweistellige Millionenbeträge in den Standort: Im Moment entsteht unser Hochregallager, außerdem bekommen wir eine neue Abfülllinie für Dosen.

Eichbaum ist jetzt seit sechs Jahren eigenständig. Wird das so bleiben?

Jochen Keilbach: Wir bleiben eigenständig. Wir wollen keine externen Anteilseigner. Das ist nicht unser Weg.