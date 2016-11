Amazon liefert aus der Pfalz

Alle Bilder anzeigen Wie hier am Standort Rheinberg (Nordrhein-Westfalen) werden auch bald in Frankenthal Pakete über das Band geschickt. © dpa

Frankenthal. Oberbürgermeister Martin Hebich kann es noch gar nicht so recht glauben. "Wann passiert es schon einmal, dass in Frankenthal innerhalb eines Jahres 1000 neue Arbeitsplätze entstehen?" Der Internet-Versandhändler Amazon aus Seattle/USA baut im Süden der Stadt ein Logistikzentrum auf. "Das ist ein guter Tag für Frankenthal und ein guter Tag für die Region", sagt Hebich. Ende nächsten Jahres sollen hier die Bänder laufen. Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben "gute Erfahrungen" in Rheinland-Pfalz gemacht. Amazon unterhält bereits einen Standort in Koblenz. "Wir schätzen die Infrastruktur und das Angebot an Arbeitskräften", sagt eine Sprecherin. Amazon mietet in Frankenthal Hallen, die VGP gebaut hat. Der belgische Investor entwickelt Industrieparks hauptsächlich im Osten Europas, wächst aber gerade auf dem deutschen Markt. Amazon miete sich "langfristig" ein, sagt die Sprecherin. Was langfristig konkret bedeutet, dazu macht sie keine Angaben. Zur Orientierung verweist sie darauf, dass Amazon am Leipziger Standort den Mietvertrag gerade um zehn Jahre verlängert habe.

Ver.di begrüßt grundsätzlich, dass sich ein großes Unternehmen mit bekanntem Namen in der Region ansiedelt. "Aus Sicht der Gewerkschaft ist Amazon allerdings kein mustergültiger Arbeitgeber", sagt Dennis Dacke von ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland. Er fordert eine Tarifbindung - die Amazon seit Jahren ablehnt. Zudem solle ein Betriebsrat ungehindert gewählt und seine Aufgaben erledigen können, sagt Dacke. "Das ist in der Unternehmenskultur nicht immer selbstverständlich gewesen."

Der Standort Eröffnung: Ende 2017 Zahl der Arbeitsplätze: 1000 Investitionen: 80 Millionen Euro Fläche: 50 000 Quadratmeter Zahl der Parkplätze: 1200 Lage: Industriegebiet im Süden Frankenthals (Am Römig), an der A 61 und A 650

Zum Thema Neues Amazon-Logistikzentrum in Frankenthal

Streit um Bezahlung

Die Sprecherin des Internet-Versandhändlers weist die Kritik von ver.di zurück. Amazon sei ein attraktiver Arbeitgeber, sagt sie. Mitarbeiter erhielten leistungsbezogene Prämien, eine Sonderzahlung zu Weihnachten, kostenlose Versicherungen und Beteiligungen an Aktien. Viele dieser Leistungen seien "in einem gewöhnlichen Tarifvertrag" nicht enthalten. Gesucht würden Logistik-Manager, Ingenieure, Personaler und Mitarbeiter im Versand. Die insgesamt 1000 Stellen seien alle unbefristet.

Nach Angaben von Amazon betragen die Löhne an allen deutschen Standorten mindestens 10,30 Euro brutto pro Stunde. Ver.di rechnet vor, dass zum Beispiel ein Kommissionierer, der in einer Firma mit Tarifbindung arbeitet, zwischen 12,60 und 13,54 Euro pro Stunde verdient. An den Standorten Koblenz und Bad Hersfeld (Hessen) hatten Mitarbeiter zuletzt für Tarifverhandlungen gestreikt.

Das Logistikzentrum von Amazon in Frankenthal soll Teil des europäischen Logistik-Netzwerks werden, das derzeit aus 31 Standorten in sieben Ländern besteht. Lieferungen aus Frankenthal könnten also nach ganz Deutschland und in andere europäische Länder gehen. Ein breites Sortiment solle vorrätig sein, sagt die Sprecherin. Amazon handelt von Büchern über Filme bis hin zu Jogginghosen mit so ziemlich allem. Es gibt zudem Standorte wie Pforzheim, die auf weiße Ware spezialisiert sind - also auf Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen.

Auch in Dortmund plant Amazon ein Logistikzentrum und will 1000 Jobs schaffen. 27 Millionen Euro investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben in einen Neubau.

Kreisel verschwindet

Frankenthal bereitet sich auf die Ansiedlung von Amazon vor. Besonders auf den zunehmenden Verkehr. Wie viele Lastwagen eines Tages unterwegs sein werden, ist noch unklar. Klar ist, dass der Kreisel im Industriegebiet verschwindet und durch eine große Kreuzung mit Ampel ersetzt wird. Eine eigene Auf- und Abfahrt an der Autobahn war nach Angaben von Frankenthals Oberbürgermeister Hebich im Gespräch; der Bund lehnte aber ab. So dürfte der meiste Verkehr über die Auf- und Abfahrt Ruchheim gehen.

In unmittelbarer Nähe zu Amazon in Frankenthal sitzt schon Kartoffel Kuhn. "Wir freuen uns auf eine gute Nachbarschaft", sagt Stefan Michels aus der Geschäftsleitung.