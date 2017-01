Anleger entdecken Pflegeheime

Mannheim. Ganz klar, streng wirtschaftlich gesehen sind Pflegeheime angesichts der immer größer werdenden Zielgruppe ein Wachstumsmarkt - aber kein einfacher. Der Wettbewerb um gute Lagen ist groß. Investoren haben die Branche als Kapitalanlage ausgemacht, angesichts der aktuellen Niedrigzinsen bei herkömmlichen Geldanlagen gelten Seniorenheime als interessante Renditeobjekte. "Wir würden viel mehr Heime bauen, wenn wir geeignete Grundstücke finden würden", sagt avendi-Geschäftsführer Achim Ihrig.

Die avendi Senioren Service GmbH gehört zur Mannheimer Unternehmensgruppe Diringer & Scheidel. Mit 20 Einrichtungen zählt sich das Tochterunternehmen zu den größten Pflegeheimbetreibern in der Region. Sechs davon sind in Mannheim, insgesamt zwölf im Rhein-Neckar-Kreis. Auch im hessischen Steinbach im Taunus und in Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt betreibt avendi Senioren-Einrichtungen. Eine weitere wird gerade in Wiesloch gebaut.

Innenstadtlagen gefragt

Pflegereform Zum 1. Januar 2017 hat sich durch das Pflegestärkungsgesetz II einiges geändert. Das Wichtigste:

einiges geändert. Das Wichtigste: Die Einstufung in die Pflegestufen 0 bis 3 ist Vergangenheit. Künftig gelten die Pflegegrade 1 bis 5.

1 bis 5. Menschen, die bereits eine Pflegestufe haben, wird automatisch der neue Pflegegrad zugewiesen.

der neue Pflegegrad zugewiesen. Das Bundesgesundheitsministerium sichert allen Pflegebedürftigen einen Bestandsschutz für ihre derzeitigen Leistungen zu. (tö)

Gefragt würden wieder verstärkt Lagen in den Innenstädten, so Ihrig. Immer mehr Senioren wünschten sich keinen Lebensabend "auf der grünen Wiese, sondern mitten im Leben". Der Bedarf wächst: "Von den Über-80-Jährigen wird künftig jeder Fünfte pflegebedürftig sein", erklärt avendi-Geschäftsführer Patrick Weiss und verweist auf Berechnungen des Statistischen Bundesamtes: Waren es 2007 noch 2,4 Millionen Pflegebedürftige, so werden es 2030 schon 3,4 Millionen sein.

"Dazu kommt, dass ein immer größerer Anteil der Alten professionelle Pflege benötigen wird, da die kommenden alternden Generationen weniger Kinder haben", so Weiss. Zudem änderten sich die Anforderungen angesichts steigender Zahlen hochbetagter Menschen, der Verbreitung chronischer Krankheiten, der Zunahme von Pflegebedürftigkeit und psychischen Beeinträchtigungen. In Baden-Württemberg könnte sich der Bedarf in den kommenden Jahren wegen Vorgaben des Landes noch drastisch erhöhen. Doppelzimmer sollen abgebaut und auf Einzelzimmer umgestellt werden. Das könnte Weiss zufolge den Bedarf um mindestens 5000 bis 8000 Plätze mittelfristig erhöhen. 70 000 Heimplätze gibt es momentan im Südwesten.

Die meisten avendi-Pflegeheime hat Diringer & Scheidel selbst geplant und errichtet. Zum Teil wurden aber auch bestehende Einrichtungen übernommen und modernisiert. Zum Geschäftsmodell gehört in der Regel, dass das Heim von der Tochter avendi betrieben, die Immobilie aber an Investoren verkauft wird. Das können Großinvestoren wie Pensionsfonds oder Versicherungen sein. Aber auch bei Privatanlegern werde das Interesse größer. Sie kaufen einzelne Einheiten in den Pflege-Immobilien und bilden dann Eigentümer-Gemeinschaften. Die Kapitalanleger schließen mit avendi als Betreiberin einen langjährigen Mietvertrag und haben bei Pflegebedürftigkeit ein vorrangiges, eigenes Belegungsrecht. Hier liegt die Rendite Ihrig zufolge bei 4,5 Prozent.

Aktuell gibt es rund 14 000 Pflegeheime in Deutschland. Besonders das Segment der privaten Anbieter wächst - mehr als die Hälfte der Altenheime befindet sich mittlerweile in privater Trägerschaft. Immer beliebter werden verstärkt Verbundeinrichtungen mit Angeboten je nach Gesundheitszustand der Bewohner, die also Senioren-Service-Wohnen als auch die stationäre Pflege ermöglichen - so die Erfahrung bei avendi. Bei den Senioren-Wohnungen geht der Trend zu flexiblen Paketen, die Bewohner suchen sich je nach eigener Fitness die gewünschten Services selbst aus - vom Putzdienst über Essenslieferungen bis zu Pflege-Leistungen.

Kritik an Bürokratie-Aufwand

Weiss beklagt die ständig steigenden Reglementierungen und den Bürokratieaufwand beim Betrieb von Pflegeheimen. Für die aktuelle Pflegereform etwa müssten alle Vertragsunterlagen, die Abrechnung, das Qualitätsmanagement und die Dokumentation angepasst, neue Softwaresysteme eingeführt werden. "Generell geht der Trend weiterhin in die Richtung, dass fachlich versierte Kräfte mit Schreib- und Büroarbeit belastet werden, statt ihre Zeit mit den Bewohnern verbringen zu können", kritisiert Weiss.

Ein ganz großes Thema in der Branche ist das Personal. Fachkräfte werden bei steigendem Bedarf immer knapper. Deshalb investiert avendi massiv in die interne Aus- und Weiterbildung. "Da gibt es ein großes Umdenken, Betreiber müssen sich etwas einfallen lassen, um ihre Beschäftigten zu binden", sagt Ihrig. "Das Thema Mitarbeiter entscheidet über die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens."