Autonomes Fahren bewegt Evobus in Mannheim

Mannheim. Wie die Zukunft des Busfahrens aussieht, erleben Passagiere in Amsterdam (Niederlande) bereits. Auf einer 20 Kilometer langen Strecke mit 22 Kreuzungen und elf Haltestellen ist ein selbstfahrender Bus unterwegs. Ampelsignale erkennt er über das Internet und mit Kameras. Gebaut worden ist das Modell, ein Citaro von Mercedes-Benz, im Mannheimer Werk von Evobus.

Der Betriebsratsvorsitzende Joachim Horner weiß, was die Busbranche in den kommenden Jahren bewegt: "Die großen Themen heißen autonomes Fahren und Elektromobilität", sagt er dieser Zeitung. Deshalb ist es seinen Angaben nach wichtig, den Mannheimer Standort der Daimler-Tochter Evobus mit rund 3500 Mitarbeitern für die Zukunft aufzustellen. Hinter den Kulissen laufen offenbar Verhandlungen darüber, wie das geschehen soll. Gestern gab es eine Veranstaltung bei Evobus, um die Mitarbeiter zu informieren.

Details noch offen

"Wir schauen uns die Arbeitsteilung in unserem Produktionsnetzwerk und unsere Prozesse kontinuierlich an und überlegen, wie wir noch besser und effizienter werden können", teilt ein Sprecher der Daimler Bus-sparte in Stuttgart mit. "Die Ergebnisse unserer Analysen diskutieren wir natürlich gemeinsam mit dem Betriebsrat." Details, was das für Evobus in Mannheim bedeuten könnte, nennen beide Seiten noch nicht. Betriebsratschef Horner hebt aber hervor: "Es gilt, Verhandlungen mit dem Management so zügig wie möglich zu führen und Vereinbarungen für die Zukunft des Standorts festzuschreiben." In Mannheim werden neben Bussen für den öffentlichen Nahverkehr (Citaro)auch Rohkarossen für Reisebusse gebaut. Per Bahn werden diese ins Werk nach Neu-Ulm gebracht, wo sie weiterverarbeitet werden. Für Mannheim - auf dem Areal befindet sich auch die Lkw-Motorenproduktion von Daimler mit rund 5000 Mitarbeitern - ist vor allem der Markt in Europa wichtig. In der Evobus GmbH ist das europäische Busgeschäft des Daimler-Konzerns gebündelt.

"Wir stehen zu unseren deutschen Standorten", sagt der Sprecher von Daimler Buses. "Sie sind integraler Bestandteil unseres Produktionsnetzwerkes." Die Zahl der Mitarbeiter bleibt seinen Angaben nach "sehr stabil". Das Unternehmen geht davon aus, dass die Auslastung in Mannheim und Neu-Ulm 2016 "noch etwas über dem Vorjahr" liegen dürfte.

Daimler Bus-Chef Hartmut Schick hatte zuletzt angekündigt, mit autonomen Bussen Anfang des nächsten Jahrzehnts in Serie gehen zu wollen.