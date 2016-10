Bioethanol als Brücke

Mannheim. Die Pläne des Bundesrats, ab 2030 keine Autos mit Benzin- oder Dieselmotoren mehr zuzulassen, hält CropEnergies-Chef Joachim Lutz für unrealistisch. Er verweist auf die Zahlen des Kraftfahrtbundesamts: Demnach sind zwischen Januar und Ende September dieses Jahres 7678 Elektroautos in Deutschland zugelassen worden - bei insgesamt mehr als 2,5 Millionen neuen Pkw auf den Straßen. Verbrennungsmotoren machen nach wie vor den höchsten Anteil aus. Lutz hebt Bioethanol auf dem Weg zur Elektromobilität als Brückentechnologie hervor, die "wir mehr brauchen denn je".

Angst vor Motorschäden

Die Südzucker-Tochter gehört zu den größten europäischen Herstellern von Bioethanol. Verbraucher kennen das Produkt aus Getreide und Zuckerrüben von der Tankstelle, es wird Benzinsorten wie E10 beigemischt. Viele Autofahrer meiden E10 nach wie vor, weil sie Motorschäden oder geringere Fahrleistungen fürchten. CropEnergies weist das zurück. Lutz ist davon überzeugt, dass in den nächsten Jahren E20 auf den Markt kommen wird, also eine Benzinsorte mit bis zu 20 Prozent Bioethanol. Mit E20 fährt beispielsweise der von CropEnergies unterstützte Porsche Cayman von Four Motors auf dem Nürburgring Langstreckenrennen. Das belege die Leistungsfähigkeit des Biosprits.

"Im zweiten Quartal haben wir mehr produziert, die Anlage in Wilton läuft wieder, das ist ein gutes Zeichen", sagt Lutz. CropEnergies hatte die Anlage im Februar 2015 heruntergefahren, weil die Produktion nichts mehr einbrachte. Zu niedrig waren die Preise für Bioethanol auf dem Markt. Das wirkte sich auf Umsatz und operativen Gewinn aus.

Seit Juli dieses Jahres läuft die Anlage in England wieder. Nach Lutz' Angaben lässt sie sich flexibel nach Marktlage steuern. Innerhalb von Tagen sei es möglich, die Produktionsmenge anzupassen.

CropEnergies erhöhte für das laufende Geschäftsjahr die Umsatzprognose. Der Umsatz soll zwischen 670 und 720 Millionen Euro liegen (zuvor zwischen 640 bis 700 Millionen Euro). Direkt nach der Bekanntgabe der Zahlen stieg der Aktienkurs um eineinhalb Prozent. Heute berichtet die Muttergesellschaft Südzucker über ihr zweites Quartal.