Mannheim. Nach fast zwei Jahren ist die Kurzarbeit am Mannheimer Standort des amerikanischen Konzerns Caterpillar zumindest vorerst vom Tisch. "Aufgrund der aktuellen Auftragslage ist Kurzarbeit derzeit kein Thema", sagte ein Unternehmenssprecher gestern auf Anfrage. Vor allem das Service-Geschäft sei in den ersten neuen Monaten des Jahres gut verlaufen, "in etwa auf dem sehr guten Niveau des Vorjahres", so der Sprecher. Aber auch das Neuanlagengeschäft habe über den Planzahlen gelegen.

Der Standort Mannheim gehört zur Sparte Energy Solutions des Caterpillar-Konzerns. Auch unter der Traditionsmarke MWM werden hier Anlagen gebaut, die aus Erd-, Gruben- oder Biogas Strom, Wärme oder Kälte erzeugen. Allerdings liefen die Geschäfte zuletzt nicht rund: Im Januar 2015 hatte Caterpillar daher Kurzarbeit vor allem für die Produktion angemeldet und diese zur Urlaubszeit im Juni 2016 unterbrochen. Wie es weitergehen würde, hatte das Unternehmen zuletzt offengelassen.

Nun aber herrscht Klarheit: "Das Thema ist abgehakt", sagte der Betriebsratsvorsitzende Michael Klatt gestern. "Wir haben mit der Geschäftsführung vereinbart, dass es im laufenden Jahr keine Kurzarbeit mehr geben wird und - aus heutiger Sicht - auch nicht im ersten Quartal 2017". Die eingeleiteten Vertriebsoffensiven des Unternehmens hätten offenbar gefruchtet, lobt Klatt, und "der eine oder andere Markt ist wieder ins Rollen gekommen".

Bund fördert Technologie

Auch Thomas Hahl, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Mannheim, sieht die Zukunft bei Caterpillar wieder positiver: "Die Auslastung ist stabil, wenn auch nicht am Limit", sagte der Gewerkschafter. Für ein "Hurra schreien" sei es auf jeden Fall zu früh. Dennoch sei man natürlich froh, die Kurzarbeit erst einmal abhaken zu können.

Beim Maschinenbauverband VDMA bewertet man die Chancen für Unternehmen wie Caterpillar ebenfalls wieder etwas besser. Grund seien die kürzlich von der Bundesregierung verabschiedeten Zuschläge für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. "Das verschafft den Investoren die erhoffte Klarheit", sagte Matthias Zelinger, Geschäftsführer von VDMA Power Systems. Ein wichtiges Einsatzgebiet der Caterpillar-Motoren aus Mannheim sind Blockheizkraftwerke, in denen gleichzeitig Wärme und elektrische Energie produziert wird.