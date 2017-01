Der Kampf um den Brot-Kunden

Mannheim. Der Wettbewerb um die Kunden ist hart, denn Brot gibt es fast überall zu kaufen: in den Backstationen der Lebensmittelriesen und Discounter, in Billig-Backshops, in unzähligen Filialen von Großbäckereien. Die kleinen Handwerksbetriebe werden dagegen immer rarer.

"Das Bäckereien-Sterben geht weiter", sagt Norbert Magin, Obermeister der Bäckerinnung Mannheim, zu der auch Betriebe im Umland, etwa in Hockenheim oder Schwetzingen, zählen. "Brot und Brötchen wird es immer geben, nur wer sie in Zukunft macht, das ist die Frage." Als er vor 13 Jahren als Obermeister antrat, hätten 120 Betriebe zur Innung gehört, jetzt seien es noch 28. Er sieht die Großbäckereien weiter auf dem Vormarsch. In der Mannheimer Innenstadt zum Beispiel gebe es keine Backstube mehr, Bäckereifilialen dagegen viele.

Problem Nachfolge

Zum Thema Qual der Wahl

Bei vielen Familienbetrieben weiß Magin von Nachfolgeproblemen. Findet sich keiner in der nächsten Generation, der übernimmt, werde entweder zugemacht - oder an einen der Großen in der Branche verkauft. Auch Magin ist gerade auf der Suche nach einem Nachfolger für seine Bäckerei in Ilvesheim mit sechs Mitarbeitern. "Es ist sehr schwierig", sagt Magin. Vor allem mittelgroßen Betrieben falle es immer schwerer, ausreichend Umsätze in ihren Filialen zu erzielen. Kleine Bäckereien mit ein oder zwei Geschäften seien dagegen beweglicher, könnten schneller auf Kundenwünsche reagieren. Doch wenn er die Angebote in den Supermärkten sieht, kann und will auch Magin nicht mithalten. Er verkaufe sein Bauernbrot für 2,80 Euro, ein Preis von 1,12 Euro zum Beispiel sei wirtschaftlich nicht machbar.

"Als kleine Bäckerei müssen wir mit Qualität und Kundennähe punkten", sagt Kathy Dittmann. "Aber wir können uns nicht beschweren." Ihr Mann René Dittmann hat den Familienbetrieb im fränkischen Großrinderfeld-Gerchsheim 2010 übernommen und um zwei Filialen erweitert - ein Beispiel für eine gelungene Nachfolge also. Die Dittmanns versuchen ein Gleichgewicht zwischen Traditionsware und Trendprodukten - zwischen großem Nußzopf nach Familienrezept und Chia-Samenbrot. Ein wichtiges Standbein, so Kathy Dittmann, seien auch die Catering-Aufträge von Vereinen, für Familienfeste oder Tagungen.

Zusatzgeschäft Gastronomie

Um drei bis vier Prozent nehme die Zahl der Bäckereien pro Jahr ab, so Ute Sagebiel-Hannich vom Bäckerinnungsverband Baden. "Der Abschmelzungsprozess geht natürlich weiter, und die Betriebe werden größter." Nach Zahlen des Bundesverbands gibt es rund vier Prozent große Bäckereien, allein diese erzielen einen Branchenumsatz von 65 Prozent.

Allerdings sieht Sagebiel-Hannich die Lage kleiner Anbieter nicht mehr so dramatisch wie vor einigen Jahren. "In Baden-Württemberg gibt es noch 1200 handwerkliche Bäckereibetriebe, und die meisten davon haben ihren Weg gefunden." Viele hätten den Gastronomiebereich deutlich ausgebaut, böten Kaffee und Snacks an - ein wichtiges Zusatzgeschäft. Das sieht der Mannheimer Platzhirsch Grimminger ähnlich und hat ein neues Filialkonzept entwickelt: große Cafés mit vielen kleinen Gerichten im Angebot und freiem WLAN. "Damit erreichen wir deutlich mehr jüngere Kunden", sagt Michael Ruppert von der Grimminger-Geschäftsleitung. 20 Filialen seien bereits umgebaut, neue Objekte müssten mindestens 150 bis 300 Quadratmeter Fläche haben.

Das Familienunternehmen, das sich trotz Größe noch als Handwerksbetrieb sieht, hat Ruppert zufolge 900 Mitarbeiter und 107 Filialen in der Metropolregion, von Sinsheim bis Groß-Gerau. Ruppert beobachtet eine Rückbesinnung der Kundschaft: "Sie achten mehr auf Qualität, fragen zum Beispiel nach Farbstoffen im Brot."