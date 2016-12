Drei kuriose Erfahrungen mit Paketboten

Rhein-Neckar. Die leicht bekleidete Dame

Wenn Boten in einer Sache zuverlässig sind, dann in dieser: Sie liefern meistens, wenn gerade keiner zu Hause ist. Wie schön, wenn man sich mit den Nachbarn gut versteht, die stellvertretend das Paket entgegennehmen. Es gibt aber auch Situationen, in denen es der Bote besser wieder mitgenommen hätte. So haben wir für unsere siebenjährige Tochter, die gerne turnt, über das Internet eine "Pole Dance"-Stange bestellt, die auch prompt geliefert wurde - an die Nachbarn. Zu allem Überfluss war auf dem Paket eine leicht bekleidete Dame abgebildet, die sich in lasziven Bewegungen um die Stange schlängelt. Der Blick unserer Nachbarin sprach Bände, und meine Frau versuchte - mit hochrotem Kopf - den Sachverhalt zu erklären. Jetzt haben wir vermutlich unseren Ruf weg. Sei's drum: Die Stange steht im Spielzimmer. Unsere Tochter findet sie super. Ihre Freundinnen auch. (Dirk Jansch)

Welch ein mutiger Hund

Paketboten? Aus Sicht des tapferen Hundes gibt es die nicht. Dafür aber Einbrecher, die fast täglich am Hoftor läuten und sicher Übelstes im Schilde führen. Doch zum Glück gibt es den furchtlosen Hund. Mit wütendem Gebell alarmiert er nicht nur die Nachbarschaft, sondern wirft sich höchst selbst von innen gegen das Tor. Das beeindruckt die Männer draußen schon. Statt einzubrechen, reichen sie brav ein Geschenk über den Zaun - allein dank des mutigen Hundes. Ein Paket hat er einmal selbst ausgepackt. Darin befand sich ein Shirt der Modemarke Hollister, das die Nachbarin bestellt hatte. Obwohl eigentlich nur die Verpackung zerfetzt war, wollte sie es nicht mehr. Jetzt gehört das noble Teil uns. Ein Hoch auf den Hund! (Steffen Mack)

Lieferung für die Tonne

"Einfach, günstig, zuverlässig", verspricht der Paketdienst. Wenn ich bei einer Lieferung nicht zuhause bin, ist meist eine Notiz im Briefkasten zu finden: "Die Sendung liegt in der Filiale zur Abholung bereit." Ein Fahrer wurde allerdings besonders kreativ - und schrieb kurzerhand "in blauer Tonne" auf die Notiz. Was anfänglich noch als witziger Einzelfall erschien, ist bei "unserem" Fahrer mittlerweile zum Standard geworden. Öffnet keiner die Tür, liegt das Paket in der Altpapier-Tonne. Einerseits ist das gar nicht mal so unpraktisch, denn die Fahrt zur nächsten Abholstelle hat sich erledigt. Andererseits ist es nicht ganz so sinnvoll, wenn am Tag der Lieferung die "Päckchen-Tonne" von der örtlichen Müllabfuhr geleert wird. Besonders ärgerlich ist es, wenn das erwartete Paket ein Geburtstagsgeschenk beinhaltet. Da bleibt wohl nur die Möglichkeit, folgende Anmerkung auf die Geschenkkarte zu notieren: "In blauer Tonne, beziehungsweise auf Mülldeponie." (Katharina Schwindt)