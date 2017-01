„Eltern fallen in ein Loch“

Für viele Familien tut sich eine Betreuungslücke auf, wenn der Nachwuchs in die Schule kommt und es keine Nachmittagsangebote gibt.

Mannheim. Alice Güntert vom Forum Vereinbarkeit Beruf und Familie der Metropolregion hält einen weiteren Ausbau der Betreuungsangebote für dringend nötig. Ein Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz für Grundschulkinder, so Güntert, würde das beschleunigen.

Frau Güntert, die SPD-Bundestagsfraktion will einen Rechtsanspruch für die Ganztagsbetreuung - auch für die Grundschulzeit. Wie finden Sie das?

Alice Güntert: Ich begrüße das auf jeden Fall. Das haben Erfahrungen mit dem Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz für Unter-Dreijährige gezeigt. Der Ausbau dieser Plätze ging doch erst richtig los, als der Anspruch eingeführt wurde. Und seitdem hat sich die Lage bei der Betreuung für die Kleinen entspannt - es hat also gewirkt. Aber das Problem hat sich natürlich verlagert.

Alice Güntert Die 39-Jährige leitet das Forum Vereinbarkeit von Beruf und Familie der Metropolregion Rhein-Neckar. Rund 600 Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen arbeiten in dem Forum zusammen. Güntert hat Internationales Personalmanagement an der Hochschule Ludwigshafen studiert.

Auf die Zeit nach dem Kindergarten.

Güntert: Die Eltern verlassen sich inzwischen darauf, dass sie einen Betreuungsplatz für ihr Kind haben. Viele sind ja deshalb auch früher aus der Elternzeit an den Arbeitsplatz zurückgekommen. Aber sie fallen dann in ein Loch, wenn die Schulzeit anfängt. Dann müssen sie plötzlich um 12.30 Uhr zu Hause sein, weil das Kind aus der Schule kommt und es kein Betreuungsangebot für den Nachmittag gibt.

Wie sieht es in der Region bei Ganztagsplätzen für Grundschüler aus?

Güntert: Zugegeben, hier hat sich schon viel getan. Bei einem Ländervergleich des Deutschen Jugendinstituts 2016 schneiden Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz überdurchschnittlich gut ab, vor allem Hessen ist weit vorne. Aber der Bedarf ist längst noch nicht gedeckt, ein weiterer Ausbau ist dringend nötig.

Wie realistisch ist ein bedarfsgerechter Ausbau des Angebots?

Güntert: Die Frage ist natürlich, wer das bezahlen soll. Die Kommunen kann man damit nicht alleine lassen. Und die Gebühr, die die Eltern zahlen müssen, sollte ja auch im Maß bleiben. Ganz wichtig ist außerdem, dass die Qualität bei der Nachmittagsbetreuung stimmt. Es darf eben nicht nur "Aufbewahrung" sein - die Hausaufgaben müssen zum Beispiel erledigt sein, wenn die Grundschüler nach Hause kommen. Wenn das Angebot qualitative Mängel hat, nehmen es die Eltern auch nicht an.

Wie sehen das die Unternehmen?

Güntert: Die betrachten das Thema Ganztagsbetreuung von Schülern als eine ganz große Herausforderung. Sie sehen sich damit konfrontiert, dass viele Mitarbeiter wieder einen Elternzeit-Antrag stellen oder ihre Arbeitszeit reduzieren wollen, weil es nicht genug Betreuungsplätze gibt, wenn der Nachwuchs in die Schule kommt. Diese Ausfälle zu kompensieren ist natürlich ein großes Problem für die Arbeitgeber. Unser Arbeitskreis "Familienfreundliche Unternehmen" hat uns deshalb auch gebeten, das Thema in diesem Jahr wieder auf die Agenda zu nehmen. Es gibt einfach noch jede Menge Baustellen.

Zum Beispiel?

Güntert: Es gibt zum Beispiel einen freiwilligen Betreuungszuschuss, mit dem Arbeitgeber Eltern unterstützen können. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist dieser aber nur abgabenfrei, wenn das Kind in den Kindergarten und noch nicht in die Schule geht. Das ist natürlich zu kurz gedacht. Wir haben schon mehrfach in Berlin angesprochen, die Kriterien für den Zuschuss zu ändern.