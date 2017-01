Erdaushub treibt Baukosten

Alle Bilder anzeigen Der Bauverband Nordbaden beklagt, dass Bauen durch zahlreiche öffentliche Vorgaben immer teurer wird. © dpa/Zuschlag

Mannheim. Für angehende Eigenheimbesitzer sind sie der verheißungsvolle Anfang, für Markus Böll (kleines Bild) dagegen "schwarze Löcher" und "ein ganz drängendes Problem" der Branche: die Baugruben. Werden sie ausgehoben, türmen sich jedes Mal riesige Mengen Erde auf - und genau diese sind ein enormer - und meist unterschätzter - Kostenfaktor beim Hausbau.

"Die Kosten für die Entsorgung von unbelastetem Erdaushub haben sich innerhalb weniger Jahre verdoppelt", sagt Böll, Präsident des Verbands Bauwirtschaft Nordbaden. Er rechnet vor: 2009 trug der Aufwand zur Entsorgung noch zehn Prozent zu den Baukosten bei, 2014 waren es schon 20 Prozent. Dadurch verteuere sich ein Bauprojekt schon im Anfangsstadium, sei es ein privates Eigenheim oder ein öffentliches Straßenprojekt.

Hohe Entsorgungskosten sind nach Bölls Einschätzung bundesweit ein Problem, das sich aber im Bereich des Bauverbands Nordbaden noch verschärft habe: "Es gibt zu wenig Deponieraum in der Region", sagt Böll, selbst Chef von zwei Hochbaufirmen in Heidelberg und Schriesheim. Die Gebühren für die Abnahme durch die öffentlichen Deponien, die Kippgebühren, seien massiv gestiegen.

Großes Verbandsgebiet Zum Verband Bauwirtschaft Nordbaden gehören aktuell 460 Mitgliedsfirmen von Karlsruhe über mannheim bis Tauberbischofsheim mit 10 000 Beschäftigten.

von Karlsruhe über mannheim bis Tauberbischofsheim mit 10 000 Beschäftigten. Präsident des Verbands ist seit 2014 Markus Böll.

Markus Böll. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Böll Bauunternehmung GmbH in Schriesheim und der Müller Bau GmbH in Heidelberg mit rund 40 Beschäftigten. be

Kaum Abnehmer in der Nähe

Und häufig müssten die Bauunternehmen weite Strecken in Kauf nehmen, um überhaupt noch einen Abnehmer für das Material zu finden. Das bedeutet höhere Fahrt-, Maut- und Arbeitskosten. Für Baustellen in Heidelberg müssten seine Mitarbeiter zum Beispiel meist Deponien in Heilbronn, im Odenwald oder im hinteren Pfälzer Wald ansteuern, so der Verbandspräsident.

Der Bauverband fordert deshalb von den Kommunen und Kreisen, endlich eine Strategie für mehr Deponieraum in der Region zu entwickeln. Schließlich seien es die Kommunalpolitiker, die neue Baugebiete und Konversionsprojekte antreiben - dann müssten sie sich auch Gedanken darüber machen, wohin der anfallende Erdaushub soll.

Überhaupt, beklagt Böll, seien die Kosten für den Wohnungsbau in den vergangenen Jahren stark gestiegen - nicht nur für Bauland- und Leistungen. Die wachsenden Vorgaben von Bund, Ländern und Kommunen hätten sich zu wahren Preistreibern entwickelt, von der Grunderwerbssteuer über die energetischen Anforderungen bis zu den Auflagen für Stellplätze. Die Margen der Bauunternehmen blieben dabei seit Jahren niedrig, bei ein bis zwei Prozent liege die Umsatzrendite in der Branche.

Gleichzeitig aber werde der Bedarf an Wohnraum vor allem in den Großstädten wie Heidelberg und Mannheim immer größer. Deshalb müsse der Staat Anreize für Investoren schaffen, damit sich für diese auch der Bau von bezahlbaren Wohnungen lohne. "Es muss mehr gefördert werden." Böll verweist auf eine Prognose aus dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Danach steigt der Bedarf an Wohnungen allein in Mannheim bis 2020 um jährlich 1350 Wohnungen, in Heidelberg um 1100 Wohnungen. Und das nicht nur aufgrund der Flüchtlingswelle.

Städte übten wieder eine größere Anziehung aus, so Böll, immer mehr Menschen ziehe es zum Wohnen in ihre Kernräume. Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg hat errechnet, dass die Bevölkerung Mannheims bis 2035 um knapp vier Prozent zunehmen werde, der eher ländlich geprägte Neckar-Odenwald-Kreis werde dagegen 2,9 Prozent verlieren.

Für die Baubranche in Nordbaden rechnet der Verbandspräsident 2017 mit einer guten Auftragslage ähnlich wie im Vorjahr. Die Branche profitiert in Deutschland nach wie vor von den günstigen Zinsen. Sie ermöglichen den privaten Bauherren günstige Darlehen. Für Großinvestoren sind Immobilienprojekte wiederum eine attraktive Anlagemöglichkeit, die in Niedrigzins-Zeiten deutlich höhere Renditen bringen als klassische Geldanlagen.

Aufträge erreichen Höchststand

So erwartet die deutsche Bauwirtschaft ein Umsatzwachstum von fünf Prozent für 2017. Die Zuversicht speist sich auch aus dem Auftragsbestand, der Ende September 2016 mit knapp 37 Milliarden Euro den höchsten Wert seit 1995 erreichte. Für die Region liegen vom Vorjahr noch keine konkreten Zahlen vor, die Umsätze sind dem Verband zufolge aber erneut gestiegen. "2016 war ein gutes Jahr für den Bau", sagt Böll.