GE: Keine Gnade mit Mannheim

Mannheim. Der US-Konzern GE lässt sich von seinem Plan, in Deutschland massenhaft Stellen zu streichen, nicht abbringen. Das teilte das Unternehmen den Beschäftigten heute Morgen laut IG Metall bei einer Betriebsversammlung mit. Die seit Juli tagende Arbeitsgruppe, die Alternativen zu den Jobstreichungen finden sollte, habe lediglich erreichen können, dass 26 der 1700 gefährdeten Stellen erhalten bleiben. In Mannheim bleiben vier der 1066 gefährdeten Jobs bestehen und weitere 22 am GE-Standort in Mainz. "Wir haben dutzende Vorschläge in der Arbeitsgruppe gemacht, aber das Management will die Maßnahme nur durchziehen" schimpfte Reinhold Götz von der IG Metall Mannheim. Die Geschäftsführung forderer nun auf, unverzüglich in Verhandlung um einen Sozialplan einzusteigen, der bis Ende November stehen soll. Dagegen werde man vor ein Arbeitsgericht ziehen, so Götz. Derzeit demonstrieren die GE-Beschäftigten in der Mannheimer Innenstadt.

Anfang des Jahres des Jahres hatte der amerikanische Konzern General Electric erklärt, im Zuge der Übernahme des deutschen Alstom-Energiegeschäfts bundesweit 1700 Arbeitsplätze zu streichen, davon allein 1066 in Mannheim. Im Gesamtwirtschaftsausschuss starteten daraufhin routinemäßige Gespräche. Die offizielle Beendigung dieser Gespräche ist Voraussetzung für einen Sozialplan mit Interessenausgleich.

Die Arbeitnehmerseite hatte dem Management eine Frist gesetzt, einer Einigungsstelle in Sachen Gesamtwirtschaftsausschuss zuzustimmen. Das Management hatte daraufhin erklärt, dass es eine Einigungsstelle nicht für erforderlich hält und die Gespräche im Wirtschaftsausschuss beendet seien. Die Arbeitnehmerseite will eine Einigungsstelle vor dem Arbeitsgericht nun erzwingen. Am heutigen Montag soll der Antrag dazu abgegeben werden. (mer/red)