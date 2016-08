Gelita scheitert vor Gericht

Heidelberg. Das Landgericht Heidelberg hat einen vorläufigen Schlussstrich unter den erbitterten Streit beim weltgrößten Gelatine-hersteller Gelita gezogen. Die 11. Kammer für Handelssachen wies gestern die Schadenersatzklage des Unternehmens gegen amtierende und ehemalige Topmanager zurück. Die Richter kamen einer Mitteilung zufolge zu dem Schluss, dass die Beklagten beim Verkauf von Anteilen am Tochterunternehmen Scherer im Jahr 2012 "nicht etwa Interessen des jetzigen Mehrheitsaktionärs verfolgten, sondern unternehmerische Belange ausschlaggebend waren".

Das Familienunternehmen Gelita mit seinem beschaulichen Sitz in Eberbach am Neckar und einem Jahresumsatz von zuletzt 675 Millionen Euro war in den vergangenen Jahren Schauplatz einer leidenschaftlich geführten Auseinandersetzung um Geld und Macht. Entzündet hatte sich der Streit am Verkauf eines 49-Prozent-Anteils an Scherer, einem Hersteller von Gelatine-Kapseln für die Pharmaindustrie. Die Minderheitsbeteiligung brachte immer weniger Gewinn ein, gleichzeitig stellte der zweite Anteilseigner und spätere Käufer, der Finanzinvestor Blackstone, langfristige Liefer- und Serviceverträge für das Gelita-Werk in Eberbach in Aussicht.

Aufstieg zum Mehrheitsaktionär

Anfang 2012 verkaufte Gelita seinen Scherer-Anteil für 43 Millionen Euro an Blackstone - was folgte, waren schwerste Turbulenzen in dem Familienunternehmen, die in den Schadenersatzprozess mündeten. Gelita-Großaktionär war damals Philipp Koepf. Er habe, so lautete ein Vorwurf in dem Verfahren, den Verkauf nur angestoßen, um aus dem Erlös eine Sonderdividende ausschütten zu können. Dieses Geld habe Koepf benötigt, um die Aufstockung seiner Gelita-Anteile im Jahr 2011 zu finanzieren. Damit war er zum Mehrheitsaktionär des Unternehmens geworden.

Vor dem Landgericht führte Gelita an, der Scherer-Verkaufspreis habe nur knapp die Hälfte des tatsächlichen Werts der Anteile in Höhe von 80 Millionen Euro betragen. Das Unternehmen forderte von den Topmanagern Schadenersatz in Höhe von zehn Millionen Euro. Das Brisante an den Vorwürfen: Sie stammen von Mitgliedern aus Philipp Koepfs eigener Familie um seinem Onkel Peter. Dieser Familienstamm hält 32 Prozent an Gelita.

Die Beklagten hatten geltend gemacht, die Entscheidung zum Verkauf sei "auf Grundlage von zutreffenden Wertermittlungen" getroffen worden. Zudem sei mit den 43 Millionen Euro "ein guter Kaufpreis" erzielt worden. Darüber hinaus hätten sie sichergestellt, dass das Grundstück sowie Anlagen von Gelita langfristig weiter zusammen mit Scherer "gewinnbringend genutzt werden". Die Kammer für Handelssachen hat der Mitteilung von gestern zufolge dieses Vorgehen der Vorstände und Aufsichtsräte "im Rahmen der Unternehmensführung nicht beanstandet".

"Angemessen vorbereitet"

Die Kammer verwies auch auf eine Regelung, die Manager vor Schadenersatzansprüchen schützt, "wenn sie eine typischerweise mit unternehmerischem Risiko verbundene Entscheidung treffen, sofern sie diese angemessen vorbereitet haben". Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Gelita hat die Möglichkeit, Berufung einzulegen.