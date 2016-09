Goldbeck will Großbritannien erobern

Hirschberg. Die Bielefelder Baufirma Goldbeck mit großem Standort in Hirschberg an der Bergstraße will ihr Auslandsgeschäft stärker ausbauen. Einer der Schwerpunkte soll dabei auf Großbritannien liegen, wo die Geschäfte zuletzt sehr gut gelaufen seien. Auch in Skandinavien seien neue Niederlassungen geplant, sagte Joachim Goldbeck, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens (Bild), gestern in Hirschberg.

In seinem Kerngeschäft - dem Bau von Gewerbeobjekten wie Logistik- und Industriehallen, Parkhäusern und Bürogebäuden - erwirtschaftet das Unternehmen aktuell rund 20 Prozent seiner Gesamtleistung im Ausland, unter anderem in Osteuropa. In der Solarsparte, die ebenfalls zum Unternehmen gehört, hat das Auslandsgeschäft eine deutlich größere Bedeutung: Hier liegen Goldbeck zufolge rund 80 Prozent der Projekte im Ausland. Auch in diesem Bereich peilt die Gruppe neue Märkte an, unter anderem prüfe man den Schritt in nicht-europäische Länder, beispielsweise in Südostasien.

Belegschaft kräftig aufgestockt

Die Goldbeck-Gruppe Das Unternehmen Goldbeck wurde 1969 gegründet und ist in zweiter Generation in Familienhand. Die Gruppe baut vor allem Hallen für Industrie- und Logistikbetriebe, Parkhäuser und Bürogebäude. Zum Unternehmen gehören unter anderem mehrere Stahl-, Aluminium- und Betonwerke. Die Eigenkapitalquote lag nach Unternehmensangaben Ende März 2016 bei rund 62 Prozent und damit deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Im Inland hält die Gruppe die Augen ebenfalls nach potenziellen neuen Märkten offen, Stichwort sozialer Wohnungsbau. "Wohnobjekte haben wir ja bisher noch gar nicht im Angebot. Aber das ist ein Thema, mit dem wir uns gerade gedanklich befassen", sagte Michael Six, Geschäftsführer der Goldbeck-Regionaleinheit Südwest in Hirschberg. Zuletzt hatte das Unternehmen in verschiedenen Kommunen Flüchtlingswohnheime errichtet. "Das hat aber vom Volumen her keine große Rolle für uns gespielt", erklärte Geschäftsführer Goldbeck. Insgesamt ist das Unternehmen, das in Hirschberg zuletzt rund 460 Mitarbeiter beschäftigte, im vergangenen Geschäftsjahr stark gewachsen. Die Gesamtleistung stieg den Angaben nach um 10,5 Prozent auf 2,08 Milliarden Euro. Der Auftragseingang legte Goldbeck zufolge um 10,2 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro zu. Zum Gewinn macht das Familienunternehmen keine Angaben. Die gesamte Belegschaft wuchs im vergangenen Jahr um rund 15 Prozent, aktuell arbeiten bei Goldbeck insgesamt 4675 Menschen, Tendenz steigend: Derzeit würden insgesamt 350 neue Mitarbeiter an verschiedenen Standorten gesucht.

Wie angekündigt, hat Goldbeck seine bisher in Hirschberg angesiedelte Regionalgesellschaft Süd in zwei Einheiten mit verschiedenen Geschäftsführungen aufgeteilt. In Hirschberg sitzt nun Goldbeck Südwest, zu der Standorte in Koblenz, Frankfurt, Dreieich und Karlsruhe gehören. Die Einheit Süd hat ihren Sitz nun in Planegg bei München, unter anderem mit Standorten in Ulm und Stuttgart. Rund 20 Mitarbeiter seien von Hirschberg nach Planegg gewechselt. (Bild: Goldbeck)