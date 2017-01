Internet statt Musicalbühne

Mannheim. Als Jugendliche dachte Randi Zuckerberg oft an den Broadway. Auf New Yorks weltberühmten Musicalbühnen zu singen, das war ihr Traum. Doch für das Musikstudium bekam Zuckerberg keine Zulassung. Stattdessen studierte sie Psychologie an der Elite-Universität Harvard im Osten der USA. Dann kam ihr jüngerer Bruder Mark dazwischen. Dieser hatte Anfang der 2000er Jahre eine Firma gegründet, der Name: Facebook, und Randi Zuckerberg ließ sich von ihm überreden, miteinzusteigen.

Auf dem Kongress des österreichischen Magazins "Fonds professionell" im Mannheimer Rosengarten erzählt Randi Zuckerberg, 34, in einem eleganten schwarzen Kleid aus ihrem Leben. "Wir haben auch Familienmitglieder, die nicht in Harvard studiert haben." Sie spielt damit auf ihren Bruder Mark an, inzwischen einer der reichsten Menschen der Welt, der keinen Uni-Abschluss in der Tasche hat. Randi Zuckerberg ist seit ein paar Jahren raus bei Facebook. Mit ihrer eigenen Firma berät sie Unternehmen im Umgang mit sozialen Medien.

Die Rede im Rosengarten ist inszeniert bis ins Detail. Auf der Leinwand sind Fotos zu sehen: Randi Zuckerberg mit ihrem Bruder Mark, Randi Zuckerberg mit ihren beiden Kindern, Randi Zuckerberg mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama. Als die 34-Jährige erzählt, wie sie New York verließ, um nach Kalifornien zu ziehen und bei Facebook zu arbeiten, dröhnt kurz das Lied "California" von 2Pac und Dr. Dre aus den Boxen.

Beeindruckt von der Leidenschaft

"Ich dachte, das wird ganz glamourös", sagt Zuckerberg. Doch was sie im Silicon Valley vorfand, waren "Jungs", die in chaotischen Büros hockten, Red Bull tranken und nächtelang programmierten. "Aber mit so viel Leidenschaft - das hat mich beeindruckt." Zuckerberg wollte ihren Bruder eigentlich nur sechs Monate unterstützen. Es wurden zehn Jahre daraus. Zuletzt arbeitete sie als Marketing-Chefin von Facebook.

Den Bankern, Investoren und Versicherern im Mozartsaal nennt sie die aus ihrer Sicht wichtigsten technologischen Trends: Drohnen, virtuelle Realität, dreidimensionaler Druck. Soziale Medien sowieso. Unternehmen ruft sie dazu auf, Kreativwettbewerbe unter Mitarbeitern zu veranstalten. Die Welt brauche "völlig neue Ideen".

Bei aller Begeisterung für das Internet - Zuckerberg zeigt minutenlang Anwendungen (Apps) auf der Leinwand -, lässt sie die Schattenseiten der digitalen Welt nicht aus. Ihre Beispiele: Menschen können mit falschen Nachricht auf Facebook oder Twitter ewig gebrandmarkt sein. Viele leben zudem mehr im Internet als in der wirklichen Welt. "Manchmal einfach den Stecker ziehen", sagt Zuckerberg. einer