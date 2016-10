„Juristische Fata Morgana“ in Mannheim?

Mannheim. Im Mannheimer Landgericht, spätestens aber vor dem Bundesgerichtshof, könnte Rechtsgeschichte geschrieben werden. Denn einen solchen Fall gab es noch nicht. Christoph Boehringer, Miteigner des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim, und zwei weiteren Angeklagten wird vom Staatsanwalt vorgeworfen, mit internen Informationen Aktiengeschäfte gemacht und damit in den Jahren 2008 und 2011 hohe Verluste vermieden beziehungsweise Millionengewinne gescheffelt zu haben. Boehringers Verteidiger bestreiten das.

Der Hintergrund: Am 2. Juli 2016 trat in Deutschland ein neues Wertpapierhandelsgesetz in Kraft, das, wie auch frühere Regelungen, solche sogenannten Insider-Geschäfte verbietet. In dem Gesetz findet sich ein Verweis auf die Marktmissbrauchsverordnung der EU, die aber erst am 3. Juli in Deutschland Gültigkeit erlangte.

Aufgrund dieser Lücke im Gesetzgebungsverfahren, bei der Umsetzung von europäischem in deutsches Recht, war Insiderhandel aber für einen Tag, den 3. Juli, straffrei, argumentieren die Verteidiger Boehringers. Und in Fällen, in denen das maßgebliche Gesetz nach eine Tat geändert wird, sei das mildeste Gesetz zugrunde zu legen, in Boehringers Fall also Freispruch.

Staatsanwalt Thomas Pfeiffer sprach von einer "juristischen Fata Morgana", welche die Verteidiger vor sich sehen. Die vermeintliche Gesetzeslücke löse sich bei Betrachtung aus der Nähe auf, "sie existiert nicht". Der Wille des Gesetzgebers sei eindeutig, Insiderhandel sei verboten und strafbar, ein Freispruch komme nicht in Betracht.

Keine Strafe auch für Winterkorn?

Sollten Insiderhandel und infolgedessen Marktmanipulationen am 3. Juli nicht strafbar gewesen sein, dann würde sich das auf alle noch nicht abgeurteilten Verfahren hierzulande erstrecken. So könnte beispielsweise der frühere VW-Chef Martin Winterkorn straffrei ausgehen. Staatsanwälte in Braunschweig gehen bei ihm dem Verdacht nach, dass VW möglicherweise bewusst verspätet über die finanziellen Folgen der millionenfachen Abgasmanipulation informierte. Auch Winterkorn könnte sich auf die Gesetzeslücke berufen.

Egal wie das Mannheimer Verfahren gegen Boehringer endet: "Einer wird in Revision vor den Bundesgerichtshof gehen", vermutet Staatsanwalt Pfeiffer, denn in Deutschland müsse Rechtssicherheit gelten. Ein straffreier Tag käme einer Generalamnestie für solche Taten gleich. Richterin Ursula Charissé sagte, dass eine Generalamnestie vom Gesetzgeber nicht geplant gewesen sei, "auf die Idee kommt keiner". Der Gesetzgeber habe eine lückenlose Strafbarkeit zu gewährleisten. Am 20. Oktober wird weiterverhandelt.

Der angeklagte Christoph Boehringer scherzte vor Beginn der Verhandlung noch mit einem weiteren Angeklagten und den Verteidigern. Nach den Ausführungen des Staatsanwalts blickte er deutlich ernster drein. Boehringer soll laut Anklage im Jahr 2008 Kursverluste von rund 660 000 Euro vermieden haben, indem er Aktien des Biotech-Unternehmens Medigene verkaufte. Und zwar, bevor bekannt wurde, dass im Zulassungsprozedere eines Medikaments ein Proband gestorben war.

2011 soll Boehringer mit einem Mitangeklagten Aktien der Pharmafirma Micromet gekauft haben, kurz bevor veröffentlicht worden sei, dass es übernommen werden sollte. Der Kurs schnellte in die Höhe, was den Angeklagten einen Gewinn von knapp 6,2 Millionen Euro eingebracht haben soll. Dies sei nur dank verbotener Insiderinformationen möglich gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Boehringers Verteidiger sprechen von "eigenständigen Analysen und Bewertungen".