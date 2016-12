Kabelanschluss wird teurer

Mannheim. Der TV-Kabelanschluss wird für viele Menschen in Baden-Württemberg und Hessen zum Jahreswechsel teurer. "Wir passen die Gebühren für den Kabelanschluss in Wohnobjekten mit mehr als einer Wohnpartei an", bestätigte ein Sprecher des zuständigen Kabelnetzbetreibers Unitymedia gestern in Köln. Betroffen seien ausschließlich Haushalte, "deren Kabelanschluss üblicherweise über die Nebenkostenabrechnung des Vermieters beziehungsweise der Wohnungsgesellschaft abgerechnet wird". Diese haben in der Regel keine Möglichkeit zu wechseln, also etwa auf Satellitenempfang umzusteigen.

Dabei variiere der absolute Preis für den einzelnen Kabelanschluss mit der Zahl der Wohneinheiten, sagte der Sprecher weiter. Die Erhöhung, über die man die Kunden (also Vermieter und Wohnungsgesellschaften) seit November per Anschreiben informiere, betrage zwischen 1,5 und 4,9 Prozent. "Wir ermöglichen unseren Kunden über den Kabelanschluss den schnellen, einfachen und zuverlässigen Zugang zu einer nie dagewesenen Vielfalt von Unterhaltung und Information", begründete der Sprecher die Erhöhung. "Um diese Qualität auch in Zukunft anzubieten zu können, haben wir in erheblichem Maße in den Erhalt und den Ausbau unserer Netzinfrastruktur investiert. Zusammen mit den allgemeinen Kostensteigerungen führt dies dazu, dass wir das Entgelt für den Kabelanschluss zum 1. Januar 2017 erhöhen."

In drei Bundesländern aktiv

Der Preis für einen Einzelanschluss soll dagegen unverändert bleiben, sagte der Sprecher weiter. Er war zuletzt im März angehoben worden. Unitymedia ist in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg vertreten und hat hier nach eigenen Angaben insgesamt mehr als sieben Millionen Kunden.