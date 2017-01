Launige Rede zur Lage der Weltwirtschaft

Alle Bilder anzeigen © Rinderspacher Karl-Theodor zu Guttenberg auf der Bühne im Rosengarten, darunter im Gespräch mit Redakteur Alexander Jungert (rechts). © Rinderspacher

Mannheim. Erst einmal rechnet Karl-Theodor zu Guttenberg mit dem Verkehr in der Stadt ab. "Grüß Gott", sagt er, "schön, dass Sie es alle durch die beeindruckende Mannheimer Ampel-Landschaft geschafft haben! Ich habe den Eindruck, die deutsche Ampel-Industrie hat sich an Mannheim saniert."

Zu Guttenberg, 45, Bundeswirtschaftsminister a. D., Bundesverteidigungsminister a. D., früheres Bundestagsmitglied für die CSU, wegen einer Plagiatsaffäre raus aus der Politik und nun in den USA lebend, steht auf der Bühne des Mozartsaals im Mannheimer Rosengarten. Dunkles Jackett, graue Hose, die linke Hand locker in der Hosentasche. Zu Guttenberg ist als Chef seiner New Yorker Investment- und Beratungsfirma hier. Gastgeber: das österreichische Magazin "Fonds professionell". Bankern, Investoren und Versicherern erzählt er, was die Weltwirtschaft seiner Meinung nach bewegen wird.

China als Gewinner

Karl-Theodor zu Guttenberg Karl-Theodor zu Guttenberg wurde am 5. Dezember 1971 in München geboren. Der CSU-Politiker war ab 2009 Bundeswirtschaftsminister, anschließend Bundesverteidigungsminister.

in München geboren. Der CSU-Politiker war ab 2009 Bundeswirtschaftsminister, anschließend Bundesverteidigungsminister. Wegen einer Plagiatsaffäre erkannte die Universität Bayreuth Anfang 2011 Guttenberg den Doktortitel ab. Er trat von allen politischen Ämtern zurück .

erkannte die Universität Bayreuth Anfang 2011 Guttenberg den Doktortitel ab. Er . Guttenberg, der heute als Investor und Berater arbeitet, lebt mit seiner Familie hauptsächlich in den USA.

Von dem neuen US-Präsidenten Donald Trump und seinem Ego hält er nicht viel, daraus macht zu Guttenberg kein Geheimnis. Gespannt wartet der frühere Minister auf die erste Begegnung des US-Präsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), vermutlich im Juli in Hamburg auf dem G20-Gipfel. Für zu Guttenberg ist das so, als treffe "Mutter Teresa auf Bart Simpson".

Dass Trump aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP ausgestiegen ist, wird die USA langfristig schwächen - und China stärken. Davon ist zu Guttenberg überzeugt. Auch der chinesische Staatspräsident Xi Jinping habe sich schon "vor Grinsen fast in die Ohrläppchen gebissen", als er davon erfuhr, dass Trump das Transpazifische Freihhandelsabkommen beerdigt hat. Aus Sicht zu Guttenbergs werden sich viele Länder beim Handel stärker nach China orientieren.

Langsamer Brexit

Nicht nur der neue US-Präsident und China prägen die Weltwirtschaft. Sondern auch der Brexit, der geplante Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Mit einem schnellen Vollzug rechnet zu Guttenberg nicht. "Es wird eher darum gehen, einen endlosen Brexit zu verhindern", erklärt er. Seit kurzem ist zum Beispiel klar, dass Premierministerin Theresa May vor dem Brexit erst das Parlament fragen muss.

Zu Guttenberg warnt davor, bei neuen Entwicklungen auf der Strecke zu bleiben. Vor allem bei der "künstlichen Intelligenz". Hier müsse so früh wie möglich gehandelt und nicht nur reagiert werden - "wie so oft". Auch weil zu Guttenberg in den Vereinigten Staaten lebt, kennt er Internetkonzerne wie Amazon und Google gut. Er bezeichnet sie sogar als "geopolitische Macht".

Zu Guttenberg ist in Mannheim und in der Region nicht fremd. Sein jüngerer Bruder Philipp Franz ist in der Quadratestadt geboren. Als Kind hat zu Guttenberg Zeit im pfälzischen Deidesheim verbracht, wo sein Großvater ein Weingut besaß. Die Verbindung hierher sei "herzlich", sagt zu Guttenberg dieser Zeitung nach der Rede.