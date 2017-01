„Manchmal sind neue Regeln nicht ganz einfach“

Redakteur Alexander Jungert (links) mit Südzucker-Chef Wolfgang Heer vor der Konzernzentrale in der Mannheimer Oststadt.

Mannheim. Herr Heer, naschen Sie noch Katjes?

Wolfgang Heer: Natürlich. Warum auch nicht?

Katjes gehört zu zig anderen Kunden wie Nestlé und Vivil, die wegen eines Kartells zu viel für Zucker gezahlt haben wollen - und Südzucker deshalb auf Schadenersatz verklagen. Inwieweit trifft Sie das persönlich?

Heer: Es ist nie schön, sich in dieser Weise mit Kunden auseinanderzusetzen. Aber wir leben in einem Rechtsstaat. Wenn jemand meint, er sei geschädigt worden, steht ihm der Rechtsweg offen. Persönlich fühle ich mich nicht davon getroffen. Es ändert auch nichts an den Geschäftsbeziehungen. Die Rechtsstreitigkeiten sind getrennt vom alltäglichen Geschäft mit unseren Kunden.

Auffällig ist, dass Ihre größten Kunden Haribo und Coca Cola bisher nicht geklagt haben. Gab es eine außergerichtliche Einigung?

Heer: Was die Themen Kartell und Schadenersatz angeht, werde ich mich im Hinblick auf die laufenden Verfahren nicht äußern.

Am Landgericht Mannheim hieß es zuletzt, die Prozesse könnten viele Jahre dauern. Wollen Sie das wirklich durchziehen?

Heer: Von wollen oder möchten kann nicht die Rede sein. Es liegt nicht in unserem Ermessen, wie lange das dauert. Da vertraue ich der Justiz.

Wie hoch sind die Rückstellungen?

Heer: Im Moment rund 160 Millionen Euro - für alle gerichtlichen Auseinandersetzungen, nicht nur für Schadenersatzklagen.

Diese Zahl dürfte steigen.

Heer: Das hängt davon ab, wie sich die Verfahren entwickeln. Die meisten, die mit Zahlen um sich werfen, vergessen häufig, dass es in der Regel gesamtschuldnerische Forderungen sind. Gegen Nordzucker, Pfeifer & Langen und gegen uns.

Ist Kunden ein Schaden entstanden?

Heer: Nein.

An Ihrer Wand hängt das Bild einer Zuckerrübe. Woher haben Sie das?

Heer: Mein jüngster Sohn hat mir das gemalt.

Wie ist die aktuelle Rübenernte - die sogenannte Kampagne - ausgefallen?

Heer: Die Kampagne von Südzucker ist abgeschlossen. Auf die Kennzahlen heruntergebrochen war es eine gute Ernte.

Im Herbst läuft die Zuckermarktordnung der Europäischen Union aus. Südzucker wird einem schärferen Wettbewerb ausgesetzt sein. Wie rüsten Sie sich?

Heer: Wir haben ein Programm angestoßen, um Kosten zu senken, uns organisatorisch "verschlankt" sowie Vertrieb und Logistik neu aufgestellt. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.

Welche konkreten Folgen erwarten Sie?

Heer: Der europäische Zuckermarkt wird der unregulierteste der Welt sein. Wir werden die Zuckerproduktion deutlich ausdehnen. Der Export außerhalb der Europäischen Union wird eine größere Rolle spielen. Für uns interessant sind unter anderem der Mittlere und Nahe Osten, Afrika und Südostasien. Mit Containern können wir über den Seeweg praktisch jeden Markt der Welt bedienen.

Bedauern Sie, dass die Marktordnung der Europäischen Union ausläuft?

Heer: Das Bedauern ist eher zweitrangig. Wir beschäftigen uns mit der Zukunft. Aber ja, über politische Entscheidungen lässt sich trefflich streiten. Es gibt gewichtige Argumente für die Marktordnung. Vor allem, damit die Rübenbauer abgesichert sind und langfristig planen können.

Auch für Südzucker haben Produktionsquoten Verlässlichkeit gebracht.

Heer: Wir haben uns an den neuen Regeln zu orientieren. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Aber so ist nun einmal unser Geschäftsmodell.

Südzucker hat schon vor einiger Zeit den Anteil am britischen Rohstoffhändler ED&F Man aufgestockt. Sind Sie zufrieden mit der Zusammenarbeit?

Heer: Wir sind sehr zufrieden. Das ist ein langfristiges Investment. Und natürlich nutzen wir die weltweiten Kontakte von ED&F Man.

Können Sie sich vorstellen, den Anteil weiter zu erhöhen?

Heer: Im Moment ist das nicht geplant. Mit 35 Prozent können wir unseren Einfluss schon jetzt entsprechend geltend machen.

Planen Sie weitere Zukäufe?