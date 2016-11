Mannheim stellt sich hinter City Airport

Das Problem des City Airports ist seine räumliche Enge. © rinderspacher

Mannheim. Trotz der neuen Sicherheitsauflagen des Regierungspräsidiums Karlsruhe steht die Stadt Mannheim weiter hinter ihrem City Airport. "Der City Airport ist insbesondere für die Wirtschaftsunternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar unverzichtbar," sagte Michael Grötsch, zuständiger Mannheimer Wirtschaftsbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Rhein-Neckar Flugplatz GmbH, Betreiber des City Airports.

Zuvor hatte das Regierungspräsidium einen Flugbetrieb in Mannheim nur noch unter verschärften Auflagen erlaubt. Vorgeschrieben sind jetzt zum Beispiel regelmäßige praktische Nachweise von Piloten und höhere Mindestsichtweiten. Damit soll das Fehlen einer Sicherheits-Auslaufzone am Ende der Landebahn kompensiert werden. Die von der Behörde verfügten Maßnahmen stellten eine "Nachschärfung" dar, sagte Grötsch. Sie würden vom City Airport umgesetzt. "Die daraus resultierenden wirtschaftlichen Auswirkungen sind nicht gravierend und werden entsprechend budgetiert," so Grötsch. Auf eine Lösung der Problematik mit der fehlenden Auslaufzone macht der Aufsichtsratschef aber wenig Hoffnung: Selbst für Alternativen wie einen Weichbeton, der Flugzeuge am Ende der Landebahn schnell abbremsen kann, fehle am City Airport der Platz.

Dennoch will auch die IHK Rhein-Neckar die gemachten Auflagen nicht überbewerten. Schließlich erlaube das Regierungspräsidium den Flugbetrieb ja auch weiterhin, sagte Christina Steinhauer, Verkehrsexpertin der Kammer. Der City Airport sei "bedeutsam für die Region", was auch das Engagement der Wirtschaft für den Erhalt der Linienflüge beweise. Sicherheit sei zwar essenziell, sagte Steinhauer. "Dabei darf der Flughafenbetrieb jedoch nicht unnötig zum Erliegen kommen." Die gesetzlichen Vorgaben würden ja erfüllt.

Grüne fordern Schließung

Anders sieht das die Gemeinderatsfraktion der Grünen in Mannheim. Bereits seit Jahren gebe es massive Sicherheitsbedenken gegen den Flugbetrieb am City Airport. Durch die jüngsten Auflagen des Regierungspräsidiums sehe man sich in der eigenen Forderung nach der Schließung "des unsicheren und hochdefizitären Flughafens bestätigt", so der verkehrspolitische Sprecher der Grünen im Gemeinderat, Wolfgang Raufelder.