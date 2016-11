Mantei ringt um seine Zukunft

Am Firmensitz von Mantei in Heidelberg ist auch die Bäckerproduktion des Betriebs untergebracht.

Mannheim/Heidelberg. Bange Wochen für die Mitarbeiter der Bäckerei Mantei: Weil der Mietvertrag für die Firmenzentrale in Heidelberg nur noch bis Jahresende läuft, droht dem Familienunternehmen, das 2012 schon einmal Insolvenz anmelden musste, erneut das Aus. Sollte der Vertrag für die Räume nicht verlängert werden, hätte das Unternehmen ab Januar keine Produktionsstätte mehr. "Wir führen Gespräche, haben aber noch keine Lösung. Trotzdem werden wir bis in letzter Minute kämpfen", sagte Geschäftsführer Jean-Marc Mantei gestern.

Der Gebäudekomplex an der Eppelheimer Straße, in dem die Bäckerei ihre Produktion untergebracht hat, gehört seit kurzem der Heidelberger Unternehmerfamilie Hofbauer. Den Mietvertrag mit Mantei hatten allerdings schon die vorherigen Besitzer zum Jahresende 2016 gekündigt. Bei den neuen Eigentümern ist man nach Angaben von Michael Hofbauer, in der Region unter anderem durch die Sanierung des Landguts Lingental bekannt, zu Gesprächen über eine Verlängerung des Vertrags mit Mantei bereit.

Allerdings verlange man dafür Sicherheiten, da die Mieten in der Vergangenheit verspätet und nur in Teilen bezahlt worden seien. Unter anderem wolle man betriebswirtschaftliche Zahlen sehen, aus denen hervorgehe, dass die Bäckerei nicht insolvent sei. Diese habe man bisher aber nicht bekommen.

Jean-Marc Mantei bekräftigt unterdessen, dass sich die wirtschaftliche Lage der Bäckerei inzwischen stabilisiert habe. Das Unternehmen, zu dem in der Region rund 20 Filialen und 150 Mitarbeiter gehören, hatte im Sommer 2014 sein Insolvenzverfahren abgeschlossen, schrieb aber Mantei zufolge bis vor kurzem weiter Verluste. Teilweise hätten auch Mieten und Löhne nicht pünktlich gezahlt werden können.

"Schreiben schwarze Zahlen"

2014 hatte das Unternehmen nach Angaben aus dem elektronischen Bundesanzeiger noch einen Jahresfehlbetrag von rund 80 000 Euro verbucht, auch 2015 stand unter dem Strich noch ein Verlust in der Bilanz. "Das ist aber jetzt vorbei. Seit Oktober schreiben wir wieder schwarze Zahlen", sagt Mantei. Trotzdem stünde noch die Schließung einiger Filialen an. "Von ein paar Standorten, die nicht gut laufen, werden wir uns noch trennen müssen", so der Geschäftsführer. Unter anderem seien die zwei Filialen in Weinheim auf dem Prüfstand.

Letztlich sei aber nun vor allem entscheidend, dass man die Produktion in der Heidelberger Zentrale fortführen könne. "Wenn wir bleiben können, kann ich die Sanierung in einem halben Jahr oder einem Jahr abschließen", sagt Mantei. Laufe der Mietvertrag in der Eppelheimer Straße hingegen tatsächlich zum Jahresende aus, könne man nicht mehr backen und habe keine Ware mehr. Gleichzeitig fehlten dem Unternehmen die finanziellen Mittel, um einen Produktionsstopp zu überbrücken, bis andere Räume gefunden seien.