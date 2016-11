Neues Amazon-Logistikzentrum in Frankenthal

Frankenthal/München. Der US-Onlinehändler Amazon wird im pfälzischen Frankenthal ein weiteres Logistikzentraum aufbauen. Nach dem Ende 2017 geplanten Start des Betriebs sollen dort innerhalb von zwölf Monaten 1000 Arbeitsplätze entstehen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit.

Amazon investiert in den neuen Standort mit einer Fläche von rund 50 000 Quadratmetern nach eigenen Angaben 80 Millionen Euro. Mit der Einstellung von Mitarbeitern solle im Frühjahr und Sommer 2017 begonnen werden. Gesucht würden Logistikmitarbeiter, Ingenieure, IT- und Personalexperten sowie Versandmitarbeiter.

Bislang verfügt Amazon in Deutschland über neun Logistikzentren, eines in Koblenz. In Dortmund baut der Konzern ein weiteres neues auf. Europaweit umfasst das Netz 31 Zentren in sieben Ländern. (dpa/lrs)