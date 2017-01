Mannheim. Lange ist von Patentstreitereien zwischen Konzernen nichts mehr zu hören gewesen. Das wird sich in den kommenden Monaten wohl ändern. Nokia holt aus gegen Apple - der einstige Handy-Weltmarktführer verklagt die Branchen-Ikone wegen 32 möglicher Patentverletzungen.

Es geht um Bildschirme, Schnittstellen, Software und Antennen. In den USA, in Asien und in ganz Europa hat Nokia Klagen eingereicht. Sogar Deutschland und die Region werden etwas von dem Streit mitbekommen. Denn vier Fälle gab das Unternehmen nach eigenen Angaben an das Mannheimer Landgericht, zudem nach Düsseldorf und München. Die Verhandlungstermine sind offen. "Wir handeln zur Verteidigung unserer Rechte", wird Nokia-Patentchef Ilkka Rahnasto in einer Mitteilung zitiert.

Bei Patentstreitereien können sich Kläger den Gerichtsstand aussuchen. Am Mannheimer Landgericht sitzen spezialisierte Kammern, die sich über die Jahre hinweg hohe Expertise im Patentrecht erarbeitet haben. In solchen Fällen entscheiden sie verhältnismäßig schnell. Das wissen auch internationale Unternehmen. Schon vor zwei Jahren hatte das Landgericht in Mannheim Streitereien zwischen Apple und dem koreanischen Samsung-Konzern verhandelt.

Die jetzigen Klagen gehen auf einen Lizenzvertrag aus dem Jahr 2011 zurück, den Apple mit Nokia geschlossen hatte. Dem war ein jahrelanger Patentstreit vorausgegangen. Apple willigte schließlich doch ein, Lizenzgebühren an Nokia zu zahlen.

Doch der Kampf scheint jetzt erst richtig loszugehen: Nokia sagt, Apple zahle für bestimmte patentierte Erfindungen keine Gebühr. Apple wiederum sagt, Nokia habe keine fairen Preise verlangt.

Lange war Nokia Weltmarktführer bei Handys, vor allem Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre. Die Konkurrenz der Smartphones von Apple und Samsung unterschätzte der finnische Konzern allerdings gewaltig. Nokia verlor immer mehr Marktanteile und verschwand fast in der Bedeutungslosigkeit. 2014 wurde die Mobilfunksparte an Microsoft verkauft. Nokia übernahm Alcatel-Lucent und stieg seither zu einem der weltgrößten Netzwerkausrüster auf.

Unersetzliche Technik

Die einstigen Handy-Pioniere aus Finnland verfügen immer noch über viele Patente, die für Smartphones und Computer unersetzlich sind. Mit der Übernahme von Alcatel-Lucent ist ein ganzes Bündel dazugekommen. Nokia erfindet sich derzeit übrigens neu - und hat eine Rückkehr auf den umkämpften Markt für Mobiltelefone angekündigt. Noch dieses Jahr soll es die ersten Smartphone-Modelle geben.