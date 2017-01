RNV hofft auf 10 Millionen Euro

Am 1. März soll über die Millionenklage der RNV gegen das Schienenkartell entschieden werden.

Mannheim. Die spektakuläre Millionenklage der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) gegen das sogenannte Schienenkartell rund um den Stahlkonzern ThyssenKrupp steht vor einer ersten Entscheidung. Das Landgericht Mannheim habe als Verkündungstermin den 1. März festgesetzt, bestätigte gestern ein Gerichtssprecher. Das Gericht werde dann darüber entscheiden, "ob unsere Ansprüche dem Grund nach gerechtfertigt sind", sagte ein Sprecher der RNV. Davon gehe man nach wie vor aus. Auch ein Vertreter von ThyssenKrupp bestätigte den Verkündungstermin: "Wie bereits in ähnlichen Fällen geschehen, werden wir uns natürlich unserer Verantwortung stellen, wenn geltend gemachte Ansprüche der Form und Höhe nach berechtigt sind", sagte er.

Die in Mannheim ansässigen Verkehrsbetriebe hatten die Klage bereits Mitte 2015 eingereicht. Insgesamt macht die RNV darin Schadenersatz in Höhe von zehn Millionen Euro geltend. Es geht um mehr als 100 Neubau- und Instandhaltungsprojekte zwischen 2001 und 2011, bei denen die RNV nach eigenem Bekunden im Durchschnitt rund 20, teilweise bis zu 40 Prozent zu viel für Schienen, Schwellen und Weichen bezahlt hat.

Jahrelang Preise abgesprochen

Das ist die RNV Die RNV ist das siebtgrößte Nahverkehrsunternehmen Deutschlands. Sie betreibt die Stadtbahn-, Straßenbahn- und Buslinien in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen. Mit rund 200 Kilometer Schiene verfügt das Unternehmen über eines der längsten zusammenhängenden Netze Deutschlands. Dazu gehören mit den Linien 4 und 5 auch zwei Eisenbahnstrecken. Gesellschafter sind anteilig die Städte Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. Die RNV beschäftigt über 2000 Mitarbeiter, Hauptsitz des Unternehmens ist Mannheim. mk

Das Bundeskartellamt hatte das Schienenkartell 2011 aufgedeckt: Jahrelang sollen sich die Manager über Preise und Mengen auf dem deutschen Schienenmarkt abgesprochen und so den Wettbewerb ausgehebelt haben. Die Folge: Kunden des Schienenkartells, vor allem die Deutsche Bahn, aber auch Nahverkehrsbetriebe wie die RNV, kauften zu teuer ein. Zwei Jahre später verhängte das Kartellamt Bußgelder von 232 Millionen Euro, ein Großteil davon entfiel auf ThyssenKrupp. Neben dieser Strafe kommen auf die Kartellmitglieder nun Schadenersatzforderungen zu.

Wie hoch die Ansprüche der RNV genau ausfallen, werde das Gericht in seiner Verkündung am 1. März aber nicht mitteilen, ist der Sprecher der Verkehrbetriebe sicher. Wohl aber darüber, inwiefern Ansprüche bereits verjährt sein könnten. "Wir sind hier aber sehr zuversichtlich", betonte er. Im Anschluss an die Verkündung halte man es für möglich, sich mit den Kartell-Beteiligten zusammenzusetzen und beispielsweise im Rahmen eines Vergleichs zu einer Lösung zu kommen.

ThyssenKrupp hatte in der Vergangenheit bereits mit mehreren anderen vom Schienenkartell Betroffenen Vergleiche ausgehandelt, über genaue Inhalte aber nichts gesagt. Die Hauptgeschädigte Deutsche Bahn soll aber bereits mehr als 150 Millionen Euro an Schadenersatz erhalten haben.

Verfahren eingestellt

Parallel waren auch einzelne Manager von ThyssenKrupp wegen der Preisabsprachen vor Gericht gestellt worden, der Konzern war dabei als Nebenkläger aufgetreten. Gegen Zahlung von insgesamt 250 000 Euro waren diese Verfahren allerdings kurz vor Weihnachten 2016 eingestellt worden. Nach Ansicht der Richter am Bochumer Landgericht hatten die früheren Bereichsvorstände von den illegalen Absprachen zumindest gewusst. Wegen "Ungereimtheiten bei den Vergabeverfahren" habe man aber auf eine förmliche Verurteilung verzichtet.