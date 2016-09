SAP schließt bis Ende 2017 fünf Standorte in Deutschland

Walldorf. Der Softwarekonzern SAP legt bis Ende kommenden Jahres mehrere Standorte zusammen. Die Niederlassungen in Göttingen, Bensheim, Raunheim, Mörfelden-Walldorf und Darmstadt mit insgesamt 520 Mitarbeitern sollen bis Ende 2017 geschlossen werden, schreibt die "Wirtschaftswoche" am Donnerstag in einer Vorabmeldung. SAP bestätigte den Bericht auf Nachfrage von der Nachrichtenagentur dpa-AFX. Ein Sprecher sagte, den Mitarbeitern würden neue Angebote am Hauptsitz in Walldorf beziehungsweise in Eschborn unterbreitet. "Die Maßnahme wirkt sich nicht auf die Zahl der Mitarbeiter aus", heißt es offiziell seitens SAP. Ende Juni arbeiteten weltweit knapp 80 000

Mitarbeiter für den Softwarekonzern - etwa 5000 mehr als ein Jahr zuvor. (dpa/lsw)