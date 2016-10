Sparkasse schließt Filialen in der Region

Rhein-Neckar. Die Sparkasse Rhein Neckar Nord schließt nach Informationen des "Mannheimer Morgen" 13 von 49 Filialen in Mannheim und Weinheim. Ein Sprecher des Instituts bestätigte dies zunächst nicht. Am Freitagnachmittag soll eine Mitarbeiterversammlung in Mannheim stattfinden. Der Sprecher verwies für mehr Details auf eine Pressekonferenz am Montag.

Die Sparkasse Heidelberg hat bei einer Pressekonferenz am Freitag bekanntgegeben, dass sie zwischen 1. Januar und 1. April 2017 insgesamt zwölf ihrer derzeit noch 68 Filialen schließen wird. Dies wurde mit zu geringer Kundenfrequenz begründet. Darunter sind auch die Schwetzinger Stadtteilfilialen in der Oststadt und im Hirschacker. Vorerst sollen dort aber noch Geldautomaten bleiben. Sonst sind vor allem kleinere Gemeinden betroffen: Heddesbach, Gauangelloch, Waldwimmersbach, Mückenloch, Waldhilsbach, Malschenberg, Altneudorf, Frauenweiler und Schatthausen. (alex/dls/sz)