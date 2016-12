Sparkassen streichen ihr Filialnetz zusammen

Die Zentrale der Sparkasse Rhein Neckar Nord am Mannheimer Paradeplatz.

Rhein-Neckar. Wer Banken fragt, mit was sie gerade zu kämpfen haben, bekommt eine ellenlange Liste. Weil Geld wegen der Niedrigzins-Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) so billig ist wie nie, verdienen sie mit ihrem klassischen Geschäftsmodell kaum noch etwas. Gleichzeitig erfordert die Digitalisierung gewaltige Investitionen. Im Internet lauern neue Konkurrenten. Regulierungsvorschriften nehmen immer weiter zu. Und, und, und.

Dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, zeigen vor allem die Sparkassen in der Region. Nach und nach kündigen sie an, Filialen zu schließen. Insgesamt 40 weniger wird die Region zählen.

Den Anfang macht die Sparkasse Vorderpfalz Anfang Mai. Das Institut ist 2013 aus der Fusion der Sparkassen Vorderpfalz, Rhein-Pfalz und Speyer entstanden. Nun machen zwölf von insgesamt 61 Filialen dicht; vor allem in kleineren Orten, vereinzelt auch in Ludwigshafen und Speyer. "Angesichts (...) der voranschreitenden Digitalisierung und des veränderten Kundenverhaltens ist eine Anpassung dringend notwendig", sagt Rüdiger Linnebank, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vorderpfalz. Die Besuche in den Geschäftsstellen seien rückläufig, und zwar deutlich.

Im Oktober ziehen die Sparkassen Rhein Neckar Nord, zu der Mannheim gehört, und Heidelberg nach. Beide geben ihre Pläne am selben Tag bekannt, die Sparkasse Rhein Neckar Nord sogar auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz am Abend - nach einer Mitarbeiterversammlung im Kulturhaus Käfertal. Das Institut reduziert die Zahl der Filialen von 49 auf 33. Vorstandschef Stefan Kleiber erklärt: "Es kommen immer weniger Kunden." Er zitiert aus einer Studie, nach der 88 Prozent der Kunden alltägliche Bankgeschäfte fast ausschließlich im Internet oder am Automaten erledigen. Gleichzeitig sei der Kostendruck "stark". Eine mögliche Fusion mit der Sparkasse Heidelberg aber weist Kleiber zurück. "Dafür gibt es keine Notwendigkeit." Heidelberg schließt zwölf von 68 Standorten.

Alle drei Institute heben hervor, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll. Es ist geplant, dass betroffene Mitarbeiter an anderen Standorten unterkommen. Auch stellen die Sparkassen klar, dass sie sich trotz Schließungen nicht aus der Fläche zurückziehen werden.

Ver.di appelliert an Manager

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ist wachsam. Schon länger gibt es eine Resolution, die sich mit der Lage der Kreditwirtschaft auseinandersetzt. "Keinesfalls darf die Digitalisierung eindimensional mit Stellenabbau und Geschäftsstellenschließung beantwortet werden", heißt es darin. Umbau sei der richtige Weg, nicht Abbau. "Der öffentliche Auftrag der Sparkassen geht vor Gewinnausschüttungen und überzogenen Ertragszielen." Ver.di appelliert an die Manager, dass ihnen hoffentlich mehr einfällt als die "Überprüfung des Geschäftsstellennetzes" und die "Optimierung der Prozesse".