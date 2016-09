Ermittler durchsuchen Phoenix in Mannheim

Zehn Beamte des Bundeskartellamts durchsuchten am Mittwoch Büros des Pharmagroßhändlers Phoenix in Mannheim. © Rinderspacher

Mannheim. Die zehn Ermittler des Bundeskartellamts kamen am Mittwochvormittag und durchsuchten den ganzen Tag lang die Zentrale des Pharmagroßhändlers Phoenix in Mannheim. Auch bei der Geschäftsführung wurden sie vorstellig.

Ein Unternehmenssprecher bestätigte gestern die Aktion, gab aber mit Verweis auf das laufende Verfahren keine Auskunft darüber, ob und was die Ermittler beschlagnahmt haben.

Ebenfalls durchsucht wurden Phoenix-Standorte in München und Fürth. Der Verdacht der Kartellhüter: Illegale Absprachen beim Vertrieb von Medikamenten, sogenannte Kundenschutzabsprachen. Hierbei werden Märkte regional aufgeteilt und die Händler vereinbaren, einander keine Kunden abzuwerben.

Bundesweite Aktion

Die Razzia bei Phoenix war Teil einer bundesweiten Durchsuchungsaktion bei insgesamt acht Pharmagroßhändlern. Betroffen waren außer Phoenix nach Angabe des Branchendienstes Apotheke ad hoc die Konzerne Gehe (Celesio), Noweda, Alliance Healthcare und Sanacorp.

"Insgesamt waren 50 Mitarbeiter des Bundeskartellamts an der Maßnahme beteiligt, die von Kräften der örtlichen Kriminalpolizei unterstützt wurden", sagte ein Sprecher der Behörde. Die Durchsuchung habe der Sicherung von Beweismitteln gedient, die den Verdacht auf wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen bestätigen oder entkräften könnten. Bis zum Abschluss des Verfahrens gelte die Unschuldsvermutung.

Rabattschlacht bis 2014

Bis etwa zum Jahr 2014 haben sich Pharmagroßhändler in Deutschland regelrecht eine Rabattschlacht geliefert, wenn es darum ging, Apotheken mit Medikamenten zu versorgen. Der Wettbewerb zwischen Phoenix und den größten Konkurrenten Celesio aus Stuttgart und Noweda aus Essen (mit einem großen Standort in Mosbach, früher Kapferer) läuft über Preisnachlässe. Wer den höchsten Rabatt bietet, bei dem bestellt die Apotheke.

Der Händler macht mehr Umsatz und wenn er seine Kosten im Griff hat, auch mehr Gewinn. "Es hat kräftig gequietscht im deutschen Pharmagroßhandel, die Unternehmen gingen an die Schmerzgrenzen". So beschrieb Oliver Windholz, Vorsitzender der Phoenix-Geschäftsführung, bei der Bilanzvorlage letztes Jahr den Wettbewerb auf dem hiesigen Markt bis vorletztes Jahr. Seither waren solche Klagen nicht mehr zu hören. In der Folgezeit meldete Phoenix einen Rekordumsatz und höhere Gewinne.

Die Pharmagroßhändler sind sozusagen alte Bekannte im Kartellamt. 1990 erkannten die Wettbewerbshüter: "eine oligopolistische Reaktionsverbundenheit" könne "spontane Verhaltenskoordinierung erleichtern". Ein Oligopol ist ein Markt, bei dem wenige Anbieter vielen Nachfragern gegenüberstehen. Die fünf führenden deutschen Pharmagroßhändler kontrollieren rund 90 Prozent des Marktes.

Frühere Kartellsünden

Ein Bußgeld von 38 Millionen D-Mark war damals fällig. In der Branche war spöttisch von "Synchronschwimmen" der großen Anbieter die Rede - übrigens noch weitgehend die gleichen wie heute. Das Kartellamt konnte belegen, dass sich die großen Händler seit 1986 auf eine Rabattsenkung für Apotheken verständigt hatten.

Vor acht Jahren hagelte es wieder eine Strafe des Kartellamts wegen Absprachen zu Marktanteilen, diesmal wurden 2,2 Millionen Euro fällig. Der damalige Kartellamtspräsident Ulf Böge sprach von einem "Quotenkartell an der Grenze zu einem Preiskartell, der schärfsten Form der Wettbewerbsbeschränkung". Die Strafen für die auf Führungsebenen initiierten Kartellabsprache sei nur wegen der damals geltenden Rechtslage vergleichsweise gering ausgefallen, wird der frühere Kartellamtschef im Branchendienst Apotheke ad hoc zitiert.

Von unserem Redaktionsmitglied Michael Roth