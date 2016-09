Bachelor in Heidelberg, Master in Indien

Alle Bilder anzeigen Der SRH-Tower in Heidelberg mit seinen 54 Metern Höhe wurde 2004 gebaut. © SRH

Von unserem Redaktionsmitglied

Michael Roth

Heidelberg. Eigentlich hatte sich SRH-Vorstandsvorsitzender Christof Hettich (Bild) einen Fünfjahresplan zurecht gelegt. Erst sollte der Heidelberger Betreiber von Krankenhäusern, Schulen und Hochschulen in seiner Bildungssparte in Deutschland wachsen. Standorte in Hamburg, Köln, ersatzweise Düsseldorf, oder München sollten als erstes hinzukommen. Darauffolgend wollte Hettich die Internationalisierung vorantreiben und schließlich eine Universität gründen oder kaufen.

"Ein Plan hat den Makel, dass sich die Realität nicht daran hält", sagte Hettich bei einer Veranstaltung des Clubs der Kurpfälzischen Wirtschaftsjournalisten. Denn es ergab sich im Juli dieses Jahres die Möglichkeit, die EBS (früher European Business School) zu übernehmen, und Hettich hat seinen Expansionsplan quasi von hinten aufgerollt und zuerst eine Universität gekauft.

Gründung mit einem Partner

Die Expansion in Deutschland will er zwar künftig weiterhin vorantreiben, wie er bekräftigte, doch Hettich kündigte erstmals an, eine Hochschule in Indien gründen zu wollen. In den nächsten gut zwei Jahren soll das vonstatten gehen, ergänzte ein Unternehmenssprecher. Der Standort könnte im Süden Indiens liegen, wahrscheinlich in der Nähe von Pune, wo viele deutsche Firmen Niederlassungen haben. Die Hochschule soll mit einem Partner betrieben werden, der aber noch nicht genannt wird.

Die Internationalisierung sei erforderlich, weil hierzulande die Wachstumsmöglichkeiten für private Hochschulen begrenzt seien, unter anderem durch die Konkurrenz staatlicher Universitäten und unterschiedliche gesetzliche Vorgaben in den Bundesländern. Und, wichtiger noch, durch die Internationalisierung erhöhe sich auch die Qualität des Bildungsangebots der SRH.

Indien sei ein großer Wachstumsmarkt, der Bildungshunger sei groß, die Mittelschicht investiere in Bildung und das deutsche System habe einen hervorragenden Ruf. Hettich schwebt ein intensiver Austausch vor. Deutsche Studenten könnten beispielsweise nach dem Bachelor ihren Master in Indien machen und umgekehrt.

Die Internationalisierung werde zudem von der Wirtschaft nachgefragt. SRH bilde nicht für die Wissenschaft, sondern stark für die Praxis aus. Mittel- bis langfristig sollen Standorte in China und den USA folgen, kündigte Hettich an.

Der Standort Heidelberg, hier hat SRH auch seinen Konzernsitz, soll in den nächsten Jahren weiter wachsen. Dazu soll auch zusätzlicher Wohnraum für Studenten gehören. Das Angebot in der Stadt sei knapp, der Bedarf da, erklärte der Unternehmenssprecher. Derzeit studierten rund 3200 Studenten auf dem Heidelberger SRH-Campus. Es gebe noch keine Größenordnung und keinen Zeitplan für die Ausbaupläne. Sechs Architekturbüros seien beauftragt, sich über die Zukunft des Standorts Gedanken zu machen.

Die Neuerwerbung EBS schickt Hettich ebenfalls auf Wachstumskurs. Neben den bisherigen Fakultäten Wirtschaft und Recht soll möglicherweise eine dritte mit den Schwerpunkten Gesundheit und Psychologie entstehen und so Synergien zwischen bisherigen SRH-Angeboten und dem EBS-Portfolio schaffen. Hierbei handelt es sich aber noch um Überlegungen.

Geld für Wachstum ist vorhanden. An flüssigen Mitteln werden 124 Millionen Euro ausgewiesen, die Eigenkapitalquote liegt bei einer Bilanzsumme von einer Milliarde Euro bei 58 Prozent. Bei einem Umsatz von 870 Millionen Euro erwirtschaftete SRH, das einer gemeinnützigen Stiftung gehört, 2015 einen Jahresüberschuss von 55 Millionen Euro. Gewinne werden stets reinvestiert.