Mannheim verliert 500 Arbeitsplätze

Das Werk von Dentsply Sirona in Mannheim gehörte einst zum Friatec-Konzern. © Prosswitz

Von unserem Redaktionsmitglied

Michael Roth

Mannheim/Bensheim. Die Folgen der Fusion der beiden Medizintechnikfirmen Sirona und Dentsply gehen zu Lasten des Standorts Mannheim, der wird geschlossen. Profitieren wird der Standort Bensheim in Südhessen. Von den rund 500 Mitarbeitern in Mannheim wird nach Angaben von Vorstandsmitglied Rainer Berthan "dem deutlich größeren Teil" ein neuer Arbeitsplatz in Bensheim angeboten. Hierbei handelt es sich um Arbeitsplätze in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Produktmanagement. "Wir können aber nicht allen Mitarbeitern aus Mannheim einen neuen Arbeitsplatz anbieten."

Genaue Zahlen über einen Stellenabbau wollte Berthan gestern mit Verweis auf anstehende Verhandlungen mit dem Betriebsrat über Sozialplan und Interessenausgleich nicht nennen. Er sprach von "einem deutlich kleineren Teil der Mitarbeiter", der betroffen sei. Betriebsbedingte Kündigungen könne er aus heutiger Sicht nicht ausschließen, wenngleich "wir mögliche Härten reduzieren und vermeiden wollen." Sirona habe in der Vergangenheit gezeigt, dass man sozialverträgliche Lösungen anstrebe.

Jochen Homburg, IG-Metall-Chef in Darmstadt und für Dentsply Sirona zuständig, hält das Vorgehen des Konzerns für problematisch. Die Arbeitnehmervertreter seien nicht frühzeitig informiert worden, geschweige denn habe es Gespräche oder gar Verhandlungen gegeben. "Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt, das trifft nicht auf Gegenliebe", kritisiert er. "Vielleicht können wir mehr Arbeitsplätze erhalten", hofft er mit Blick auf die anstehenden Gespräche mit dem Management. Gestern wurden die Mitarbeiter in Betriebsversammlungen in Mannheim und Bensheim informiert.

Standorte besser auslasten

Seit der Fusion von Dentsply und Sirona geht es nach Angaben von Vorstand Berthan darum, Grundlagen für künftiges profitables Wachstum zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

"Wir haben weltweit 37 Produktionsstandorte und sind dabei zu überprüfen, wo wir uns fokussieren können. Unser Thema ist die Auslastung der Standorte", erklärte er. Seiner Überzeugung nach sind Unternehmen erfolgreich, die "innovative Produkte und die besten Stückkosten haben".

Daher auch die Verlagerung der Implantateproduktion von Mannheim nach Hanau. Dort gebe es heute schon entsprechende Produktionsanlagen und die Infrastruktur könne besser ausgelastet werden. Auch hier werden Mannheimer Beschäftigten Arbeitsplätze angeboten.

Durch die Kombination der Stärken von Dentsply (Zahnersatz, Füllungen, Implantate) und Sirona (medizintechnische Ausrüstung von Zahnarztpraxen) sowie die Steigerung der Effizienz in den Standorten könnten Marktchancen in Zukunft noch schneller wahrgenommen werden. "Dentsply Sirona wird in Deutschland weiter wachsen", kündigte Berthan an.

Der Standort Bensheim profitiere von den Maßnahmen, Forschung und Entwicklung des größten Produktionsstandorts des Konzerns werden ausgebaut. Neben anderen Investitionen werde Dentsply Sirona künftig mehr als 45 Millionen Euro pro Jahr alleine in Forschung und Entwicklung in Deutschland investieren. In Bensheim ist darüber hinaus geplant, eine gemeinsame deutschlandweite Vertriebsorganisation aufzubauen.