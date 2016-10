Dentsply-Betriebsrat fühlt sich überrumpelt

Von unserem Redaktionsmitglied

Michael Roth

Mannheim. Für die 500 Beschäftigten des Medizintechnikherstellers Dentsply Sirona kamen die am Donnerstag veröffentlichten Pläne zur Schließung des Standorts Mannheim aus heiterem Himmel. "Wir sind geschockt über die Schließung. Uns wurden ein Tag vor der Belegschaftsversammlung erstmals Details vom Arbeitgeber mitgeteilt", heißt es in einer Mitteilung des Mannheimer Betriebsrats.

Zum Thema Mannheim verliert 500 Arbeitsplätze

Ein Großteil der Kollegen werde im 30 Kilometer entfernten Standort Bensheim einen neuen Arbeitsplatz finden, aber fast alle Kollegen aus der Produktion (von Zahnimplantaten) werden ihre Beschäftigung in Mannheim verlieren, heißt es in der Mitteilung weiter.

Größenordnungen wurden von Günter Niederhöfer, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender von Dentsply Sirona in Mannheim, auf Nachfrage mit Verweis auf anstehende Verhandlungen mit dem Management ausdrücklich nicht genannt. Von den 500 Mannheimer Beschäftigten könnte nach Informationen dieser Zeitung rund 300 ein Arbeitsplatz in Bensheim angeboten werden. Es geht um die Bereiche Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb und Marketing.

Einige Mitarbeiter aus der Produktion könnten künftig am Standort Hanau arbeiten. Für rund 100 Mitarbeiter in der Mannheimer Produktion und anderen Bereichen läuft es voraussichtlich auf einen Stellenabbau mit Sozialplan hinaus. Offen ist noch die Zukunft der übrigen Beschäftigten.

Aus Sicht des Betriebsrats wäre der Erhalt der Arbeitsplätze in Mannheim möglich gewesen, "aber wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt", heißt es in der Mitteilung. Der Betriebsrat habe keine Möglichkeit mehr, seine Vorschläge zur Standorterhaltung einzubringen. Zuvor sei die Pflicht, den Betriebsrat frühzeitig und umfassend zu informieren, verletzt worden. "Wir werden die notwendigen Schritte für eine sozialverträgliche Lösung mit Sorgfalt und Bedacht überdenken", kündigen die Arbeitnehmervertreter an.

In einer internen Mitteilung des Betriebsrats ("BR-news"), die dieser Zeitung vorliegt, ist die Rede von Gerüchten ("schon seit Monaten"), dass rund 300 Beschäftigte "nach Bensheim gehen müssen". Noch keine drei Jahre sei es her, da sei Mannheim ein mit dem schwedischen Mölndal gleichbedeutender wichtiger Standort gewesen, "so wurde es uns damals verkauft". In der Zwischenzeit habe sich einiges verändert. Fast alle Führungskräfte sitzen heute in Schweden, wichtige Stellen seien verlagert worden.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz wird nächste Woche mit dem Vorstand von Dentsply Sirona sprechen. Kurz bedauert es, dass das Unternehmen "seinen profitablen Standort Mannheim zur weiteren Erhöhung der konzernweiten Profitabilität auflöst, ohne dass es im Vorfeld die Möglichkeit einer gemeinsamen Entwicklung von Perspektiven gab".