Gummi-Überzug für Polizeiautos

Der Deutschland-Sitz von Hutchinson im Mannheimer Industriehafen. © zg

Mannheim. Wenn Michael Klein einen Zukunftsmarkt für Hutchinson, eines der ältesten Mannheimer Unternehmen skizziert zeigt der Manager Bilder und Videos von brennenden Polizeiautos aus französischen Vorstädten oder der deutschen Hauptstadt Berlin. Autos werden angezündet, Scheiben mit Eisenstangen eingeschlagen, Molotow-Cocktails ins Fahrzeuginnere geworfen.

Hutchinson, seit 1857 in der Quadratestadt beheimatet, hat eine Art Schutzbeschichtung aus flüssigem Gummi und Komponenten aus der Chemie entwickelt, die verhindert, dass Polizeiautos Feuer fangen. Die Autokarosserie wird mit dem Gemisch quasi lackiert, dann erst kommt die Farbe. Mit Hutchinson-Komponenten zur Autoglasfertigung könnten Pflastersteine und Eisenstangen den Scheiben nur wenig anhaben, zudem seien sie hitzebeständig. Der Brandschutz bietet sich außerdem für Feuerwehrautos an, die so näher an Brandherde etwa in Chemieanlagen oder im Wald heranfahren können, erklärt Klein.

Entwickelt wurde die Technologie in Mannheim. Das Interesse von Kunden ist da. Aus Israel haben Sicherheitsbehörden eine von Hutchinson behandelte Autotür bestellt, um eigene Tests durchzuführen. Ein großer Lkw-Hersteller orderte Motorhauben und Kühlergrills mit Brandschutz für Feuerwehrfahrzeuge. "Wir sind am Ende der Prototypenphase und haben gezeigt, dass wir es können", sagt Klein.

Er will mit der neuen Technologie eine große Nische besetzen. Einsatzfahrzeuge der Polizei sind in der Regel ungeschützt, die nächste Schutzstufe wäre eine Panzerung. Dazwischen gebe es kaum Angebote. Und in die Lücke will Hutchinson vorstoßen. Weitere Anfragen gebe es aus Frankreich, Deutschland, den USA und gestern früh erst eine aus Estland.

"Wir panzern nicht, wir härten und da entstehen Wachstumspotenziale, die sehr groß sind", sagt Klein. Die deutsche Bundespolizei habe 2000 Fahrzeuge zum Schutzbedarf identifiziert, die französische Polizei könne nach Angaben des Innenministers 30 000 Fahrzeuge nachrüsten. Von diesen großen Potenzialen soll auch der Standort Mannheim profitieren. "Wenn wir die neue Technologie hier in Mannheim entwickeln, dann setzen wir darauf, dass hier neue Arbeitsplätze entstehen", sagte Betriebsratsvorsitzender Gerd Reinemuth dieser Zeitung. Derzeit arbeiten 300 Mitarbeiter im Mannheimer Werk.

Erfahrung mit Wehrtechnik und sogenanntem Sonderschutz ist in Mannheim vorhanden. Hutchinson hat Notlaufräder für Fahrzeuge von Sondereinsatzkommandos, Geldtransporter der Bundesbank sowie Dienstwagen von ranghohen Politikern entwickelt. Diese Autos fahren weiter, auch wenn die Reifen platt sind. Ein Tankschutz aus Kunststoff ist so stabil, dass auch nach Beschuss aus einer Kalaschnikow kein Schaden entsteht.

Und in gewisser Weise wird auch eine Tradition des Standorts fortgeführt. 1890 wurde von Hutchinson der erste Fahrradreifen in Mannheim produziert. Heute liefert Hutchinson Komponenten für besondere Fahrradreifen für Mountainbikes, die Bundeswehrsoldaten beispielsweise im Einsatz in Afghanistan nutzen.