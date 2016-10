Große Protestaktion am Montag

Mannheim. Nach einer Betriebsversammlung im Mannheimer Werk werden sich voraussichtlich mehrere Hundert Beschäftigte von GE in Mannheim am Montag ab elf Uhr vor dem Tor 6 des Werks versammeln. Dann laufen sie gemeinsam in einem Protestzug in die Innenstadt. Dort wird gegen 12.30 Uhr eine Kundgebung der IG Metall auf dem Marktplatz beginnen.

Wie die Gewerkschaft mitteilt, spitzt sich die Situation bei GE zu. Durch die Arbeitgeberseite seien bisher laufende Beratungen im Gesamtwirtschaftsausschuss einseitig für beendet erklärt worden. GE hatte Anfang des Jahres angekündigt, im Zuge der Übernahme des Alstom-Energiegeschäfts deutschlandweit rund 1700 Arbeitsplätze zu streichen, allein 1066 davon in Mannheim. Daraufhin begannen routinemäßige Gespräche dazu im Gesamtwirtschaftsausschuss. Ein offizielles Ende dieser Gespräche ist die Voraussetzung für einen Sozialplan mit Interessenausgleich.

Die Arbeitnehmerseite hatte dem Management bis gestern, 17 Uhr, eine Frist gesetzt, einer Einigungsstelle in Sachen Gesamtwirtschaftsausschuss zuzustimmen. Das Management hat in einem Schreiben von gestern erklärt, dass es eine Einigungsstelle nicht für erforderlich hält und die Gespräche im Wirtschaftsausschuss beendet seien, sagte Betriebsratsvorsitzende Elisabeth Möller. Nun will die Arbeitnehmerseite eine Einigungsstelle vor dem Arbeitsgericht erzwingen. Am Montag soll der Antrag dazu abgegeben werden. Ein GE-Sprecher sagte, dass man die Frist zur Kenntnis genommen habe, darüber hinaus gebe es nichts zu sagen.

Eine Einigungsstelle ist ein betriebliches Schiedsgericht, das dazu dient, gescheiterte Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat zu einer Einigung zu führen. Gemäß Betriebsverfassungsgesetz kann sie zur Erteilung von Auskünften im Wirtschaftsausschuss angerufen werden.

(Von unserem Redaktionsmitglied Michael Roth)